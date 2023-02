Dieta: cosa mangiare nella stagione fredda?

Gli ultimi giorni di gennaio sono noti per essere i giorni della merla, ovvero i più freddi dell’anno. Per riuscire a contrastare le temperature e il freddo, bisogna partire da una corretta alimentazione e da cibi che siano adeguati alla stagione. Scopriamo cosa propongono gli esperti nella dieta d’inverno e cosa mangiare.

Dieta d’inverno

Con le temperature che si avvicinano allo zero e la morsa di gelo che sta attanagliando il paese, bisogna anche pensare in modo giusto alla propria alimentazione e, quindi, cibarsi nella maniera adeguata in base anche alla stagionalità dei prodotti. Secondo Giacinto Miggiano, professore di Nutrizione Umana all’Università Cattolica di Roma, seguire la dieta d’inverno può sicuramente aiutare.

Un regime adatto a questo periodo deve essere ricco di vitamine, ma al tempo stesso bisogna nutrirsi e alimentarsi in modo corretto. Consumare poi cibi ipocalorici sicuramente permette di mantenere costante il peso evitando di assumere alimenti che siano troppo calorici e ricchi di condimenti che sicuramente non fanno bene.

Non bisogna esagerare e stare attenti a non consumare alimenti che siano troppi grassi ed evitare le porzioni abbondanti dal momento che possono portare a un aumento di peso. Inoltre, durante il periodo invernale, complice il freddo, si tende a uscire meno e quindi a fare poca attività fisica per cui i chili di troppo sono dietro l’angolo.

Infine, è bene evitare tutti quei prodotti confezionati che si trovano nei supermercati. Nella dieta d’inverno bisogna bandire dalla tavola le carni conservate, i piatti tipici da fast food, insieme a quelli pronti che contengono sempre tantissimo sale e condimenti grassi non utili da inserire in un regime dimagrante.

Dieta d’inverno: cosa mangiare

In questi giorni, seguire la dieta d’inverno è molto importante poiché vi sono giornate fredde e consumare alimenti adatti sicuramente aiuta ai fini di un buon benessere psicofisico. Secondo Miggiano, in questo periodo, complice le temperature basse, l’organismo va a disperdere molo più calore. Per questa ragione, in un regime del genere è bene alimentarsi di bevande che siano calde e tiepide.

L’esperto, infatti, consiglia, di assumere latte oppure minestre o anche altri piatti e pietanze che diano calore al corpo e facciano stare bene. Alimentarsi con cibi e bevande tiepide permette di combattere il freddo che si sta facendo sentire e mantenere anche una buona temperatura costante. A prescindere poi dal periodo, seguire una buona alimentazione è utile anche per tenere alte le difese immunitarie.

Secondo l’esperto, una alimentazione corretta da assumere nella dieta d’inverno prevede i legumi, ricchi di vari nutrienti come proteine, fibre e minerali. Inoltre, sono un alimento versatile della cucina dal momento che è possibile assumerli in zuppe, minestre e anche vellutate. Si possono poi integrare con cereali come pasta e riso in modo da fornire un pasto completo. Per quanto riguarda il vino, si può consumare, ma senza esagerare nelle quantità, quindi con moderazione.

Come al solito, è bene suddividere l’apporto e fabbisogno giornaliero in cinque pasti: colazione, pranzo e cena compreso i due spuntini di metà mattina e pomeriggio. Fondamentale poi il consumo di tantissima frutta e verdura come kiwi, agrumi, ma anche carote, zucchine, broccoli, cipolle, ecc. La frutta secca, come nocciole, mandorle è ottima da assumere come spuntino.

