Arnold Schwarzenegger: la dieta vegana dell’attore

Arnold Schwarzenegger, all’età di 74 anni, è sempre più in forma. L’attore, politico, imprenditore e culturista americano conosciuto in tutto il mondo è diventato un uomo di successo in diversi ambiti dal cinema allo sport. Vediamo la dieta vegana seguita da molti anni da Arnold Schwarzenegger.

La dieta vegana di Arnold Schwarzenegger

La dieta vegan all’80% seguita dall’attore e culturista Arnold Schwarzenegger serve a mantenersi in forma a 74 anni. Tuttavia l’attore americano ha ammesso di mangiare carne occasionalmente perché non riesce a resistere alla tentazione di mangiare “una bistecca” con gli amici.

Arnold Schwarzenegger, il bodybuilder e la star dell’azione ama la sua dieta prevalentemente vegetale da cinque anni e ha recentemente ha parlato di come questo stile di vita abbia abbassato significativamente i suoi livelli di colesterolo.

Schwarzenegger crede anche che mangiare principalmente a base vegetale abbia aiutato a ridurre i suoi livelli di colesterolo LDL, noto anche come il tipo “cattivo” di colesterolo. Poiché è direttamente collegato alle malattie cardiache ad alto rischio. È risaputo che il consumo regolare di alcuni alimenti di origine animale, come le carni lavorate e i latticini, è legato a livelli di colesterolo nel siero più alti, poiché contengono elevate quantità di grassi saturi e colesterolo.

I benefici della dieta vegana

Al contrario, l’adozione di una dieta a base vegetale ricca di frutta fresca, verdura, cereali integrali, lenticchie e noci è considerata una parte fondamentale nella gestione dei livelli di colesterolo elevati. Infatti, una recente meta-analisi di 49 studi ha scoperto che le diete vegane e vegetariane sono collegate a livelli più bassi di colesterolo totale e LDL rispetto alle diete onnivore.

“Il mio numero di colesterolo cattivo è così basso che il mio medico pensava che potessi essere una persona diversa”, ha rivelato Schwarzenegger.

L’appassionato frequentatore di palestre incoraggia regolarmente le diete a base vegetale. L’attore ha parlato anche dei benefici per la salute e l’ambiente che derivano dal mangiare più piante.

Lungo la strada, Schwarzenegger ha ispirato un’intera nuova generazione di bodybuilder vegani a costruire massa muscolare con una dieta a base vegetale.