Formiche in casa: come risolvere in primavera

Le formiche in casa in primavera possono essere allontanate facilmente e naturalmente. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo attraverso soluzioni che siano efficaci, sia nell’immediato che nel tempo.

Formiche in casa

Le formiche in casa in primavera sono un problema comune a moltissime persone e le cause possono essere diverse. Dalla poca pulizia in casa alla trascuratezza, ovunque vi sia una fonte di cibo state pur certi che vi saranno anche delle formiche. Non è, infatti, un caso che, subito dopo aver notato una formica, di lì a poco tante altre verranno allo scoperto.

Esistono migliaia di specie di formiche diverse, la maggior parte è innocua per l’uomo, ma tutte, in ogni caso, sono potenzialmente in grado di trasmettere virus e infezioni. Come liberarcene, dunque? Scopriamolo insieme nei paragrafi che seguono.

Formiche in casa: consigli

Lo scopo delle formiche è quello di proteggere la colonia, nutrire la regina e trovare fonti di cibo. Se la vostra casa è una fonte di cibo, allora, è vulnerabile. L’opzione migliore, in questo caso, è sempre quella di pulire regolarmente casa vostra, inclusi gli angoli più reconditi, avendo cura di eliminare costantemente ogni traccia o residuo di cibo. Se le formiche non trovano cibo, allora, andranno a cercarlo altrove e la vostra casa sarà pulita e sicura.

Abbiate cura di sigillare ogni fessura o crepa sulla parete, le porte, le finestre e gli infissi in generale. Se ogni crepa o fessura è sigillata, allora, le formiche non troveranno alcun punto di ingresso. Questo metodo, poi, vi terrà al sicuro anche da altri ospiti indesiderati, come ragni, scarafaggi, cimici e molto altro ancora.

Prendetevi cura del vostro giardino, eliminate anche i residui di cibo per animali domestici e risolvete il problema dell’umidità.

Formiche in casa: miglior rimedio

Sicuramente, la prevenzione risolve una serie di problemi ma, nonostante l’impegno, può capitare che qualcosa sfugga e, di conseguenza, ecco un esercito di formiche che invade casa nostra. I prodotti chimici, in alcuni casi, possono offrire una soluzione temporanea, ma è bene sapere che, la maggior parte di questi prodotti, è dannosa per gli animali domestici e anche per la nostra salute.

Quando si è alle prese con le formiche in casa in primavera, il modo migliore a nostra disposizione per debellarle del tutto, senza nuocere alla nostra salute e a quella dei nostri amici a quattro zampe, è quello di fare affidamento su una soluzione naturale, che sia efficace anche nel tempo.

Ecopest è la prima soluzione sulla quale fare affidamento per allontanare le formiche dalle nostre case e per evitare che queste entrino. Si tratta di un dispositivo tecnologico che emana radiazioni magnetiche di bassa frequenza, allo scopo di provocare un rumore fastidioso per le formiche e, in verità, ogni altro insetto presente in casa nostra.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

A basso impatto economico e ambientale, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq. Quando la batteria è scarica, è sufficiente ricaricarla attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.