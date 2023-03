Formiche rosse in casa: come eliminarle in primavera

Le giornate primaverili e temperature miti sono l’occasione per molti insetti di uscire dallo stato di letargo e introdursi in casa per fare scorte per la sopravvivenza. Tra queste, le formiche rosse sono molto prolifiche in questo periodo dell’anno, ma i rimedi adatti impediscono di farle entrare provando a prevenire il problema.

Formiche rosse in casa

Si tratta di una specie di formica che può giungere in casa, proprio come le nere attirate dal cibo e dai luoghi piacevoli e miti dell’abitazione. Le formiche rosse sono un insetto che ama molto i luoghi e ambienti caldi, per cui in primavera con le temperature miti è maggiormente prolifica rispetto ad altri periodi dell’anno.

Il clima dei paesi occidentali si adatta molto bene ai bisogni e alle esigenze di questo insetto che può espandersi e diffondersi, prolificando senza problemi, il che spiega la loro presenza e invasione alquanto massiccia nelle case e nei giardini. Sebbene siano note soprattutto come formiche rosse, la loro colorazione varia passando dal rosso scuro al marrone.

Amano molto le regioni e zone assolate e asciutte. Nonostante amino molto nidificare all’aperto, la loro presenza si può avvertire anche in casa dove possono costruire i loro formicai sotto piastrelle, accanto alle fondamenta delle case, ecc. La loro presenza nelle abitazioni è dovuta a delle crepe o fessure da dove possono giungere e stabilirsi.

All’interno delle case si trovano molto bene dal momento che qui le formiche rosse possono stabilirsi dietro gli infissi o le fessure dei muri. In casa sicuramente vanno alla ricerca di cibo come frutta, carne, ma anche zuccheri, ecc.

Formiche rosse in casa: come prevenire

Come sempre, il modo migliore per scacciare le formiche rosse dalla propria casa e dagli ambienti vicino consiste nella prevenzione. Come si suol dire, prevenire è meglio di curare e, quindi, in questo modo è possibile tenerle lontano in modo da evitare che possano proliferare negli ambienti domestici. Si consiglia di evitare qualsiasi condizione strutturale o ambientale in modo da impedire che possano nidificare nei pressi.

L’ambiente di casa, ma anche nei pressi dell’abitazione dovrebbe essere tenuto ben pulito e ordinato evitando di lasciare aperto contenitori dei barattoli contenenti cibo dal momento che ne sono particolarmente attratte. Si consiglia anche di non accatastare la legna nel muro perché qui possono nascondersi questi insetti.

Controllare, in casa, che non vi siano fessure o buchi oppure infissi che siano mal attaccati e, nel caso, premurarsi di chiuderli o fissarli con del silicone o stucco in modo da evitare che le formiche rosse possano entrare e invadere l’abitazione. No all’uso di insetticidi o spray, ma si consigliano metodi naturali come Ecopest Home che aiuta a debellarle.

Formiche rosse in casa: repellente

Durante questo periodo si registra un forte aumento di formiche rosse in casa che è possibile debellarle con metodi naturali e dispositivi tecnologici. Il miglior, a tal proposito, raccomandato dai consumatori, è Ecopest Home, un repellente progettato con la doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni che agisce allontanandole.

Un repellente a ultrasuoni che è impercettibile all’udito degli esseri umani e animali domestici, ma che questi insetti riescono a captare evitando così di avvicinarsi. Ecologico, indolore e silenzioso. Non nuoce alla salute degli esseri umani, per cui si può usare in tutta tranquillità rispettando l’ambiente dal momento che funziona solo collegandolo alla presa di corrente.

