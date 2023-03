Formiche in casa in primavera: come allontanarle senza pesticidi

Può capitare di essere in cucina e stare preparando il pranzo o la cena quando ci si accorge, voltando lo sguardo, di una fila di formiche in casa alla ricerca di cibo. Scopriamo come allontanarle con rimedi semplici evitando l’uso di insetticidi e veleni che sono dannosi e non sempre hanno la giusta efficacia.

Formiche in casa in primavera

Puntuali, con l’arrivo della primavera ecco che questi insetti cominciano a giungere in casa. Nelle abitazioni le formiche rischiano di essere una vera e propria invasione e anche un incubo, anche se molto piccole, riescono comunque a infastidire con la loro presenza. Inizialmente, ne compaiono pochi esemplari, ma basta abbassare la guardia e si ritrova la casa invasa.

Ne esistono di diverse specie: verdi, rosse oppure nere. Alcuni esemplari hanno le ali, mentre altri pizzicano a seconda della specie esistente in natura.

Una lotta alquanto fastidiosa dal momento che bisogna capire come arrivano e da dove entrano in casa. Cercare di capire da dove arrivano può sicuramente aiutare a evitare di trovarle in casa o anche in altri angoli. I buchi e le fessure intorno al telaio di porte e finestre sono le zone da dove passano per intrufolarsi in casa.

Si tratta di una evenienza e problematica molto comune la presenza di questi esseri in primavera. Se si vive al piano terra e si ha un giardino nei pressi dell’abitazione, ecco che le formiche coglieranno l’occasione per entrare in casa dove si intrufoleranno formando qui la propria colonia insieme ad altre specie ed esemplari.

Formiche in casa in primavera: cause

Sebbene non siano affatto nocive o dannose, le formiche in casa possono essere alquanto fastidiose. Prima di capire quali metodi usare per allontanarle, è utile anche cercare quali sono le cause e i motivi per cui entrano nelle abitazioni in questo periodo dell’anno. Solitamente le cucine sono i luoghi di maggiore interesse perché proprio qui possono trovare briciole di cibo o anche residui con cui sfamarsi.

La primavera e la stagione estiva sono i periodi in cui vi è maggiore concentrazione di questi insetti nelle case dal momento che in autunno tendono a sparire e in inverno cercano un riparo per sfuggire alle basse temperature. In casa entrano perché attirate dal cibo e possono infilarsi ovunque. Passano dappertutto proprio per le loro dimensioni così piccole.

Le formiche non sono presenti soltanto in cucina, il loro luogo prediletto, ma anche in altre aree della casa come il bagno o il salotto dove apparentemente sembra non esserci nulla che le possa interessare. Possono giungere in casa, non solo per il cibo di cui fanno provviste, ma anche per i vasi e le piante che si hanno.

Non appena avvertono un odore che le attira, ecco che pian piano arrivano anche le altre a creare una vera e propria colonia. Sono particolarmente attratte dai cibi e sostanze zuccherose, quindi è bene evitare di lasciare barattoli aperti, ma tenerli ben sigillati e chiusi in maniera ermetica. Si consiglia anche di prestare attenzione alle ciotole degli animali domestici dal momento che sono fonte di attrattiva per loro.

Formiche in casa in primavera: rimedio naturale

Per evitare la presenza delle formiche in casa, si consiglia di affidarsi a metodi e soluzioni che non sono dannose o troppo invasive. Un rimedio efficace e duraturo nel tempo è Ecopest Home, un dispositivo tecnologico e innovativo in questo campo che permette di allontanarle da casa dal momento che è considerato una ottima alternativa ai pesticidi e insetticidi.

Un repellente che usa gli ultrasuoni, non captabili e avvertibili dagli esseri umani, ma che questi insetti avvertono per cui non si avvicinano a casa in modo da avere così un ambiente che sia accogliente e ospitale. Non è dannoso per cui evita di arrecare fastidi a esseri umani e animali domestici.

Grazie proprio a questi rimedi e alla sicurezza di utilizzo che è riconosciuto come il miglior rimedio contro gli insetti

Di dimensioni compatte, fornisce una protezione h24 sette giorni su sette garantendo un raggio d’azione ampio di circa 250 metri quadrati. Si può anche mettere in camera dei bambini collegandolo alla presa elettrica per la loro incolumità e sicurezza. Protegge non solo dalle formiche, ma anche da altri insetti presenti in primavera come vespe, calabroni, zanzare e i roditori.

Ecologico, silenzioso e inodore, è il rimedio migliore che si possa trovare per la protezione della casa.

