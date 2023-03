Dieta della menopausa: come perdere peso dopo i 50 anni

La dieta della menopausa è stata progettata con lo scopo di facilitare la perdita di peso e stimolare i processi metabolici dell’organismo affinché il controllo del proprio peso diventi più facile. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici di questa dieta e come seguirla correttamente.

Dieta della menopausa

Seguire una dieta della menopausa è fondamentale per perdere peso e restare in forma perché, durante questa fase della vita così delicata, il metabolismo inizia a rallentare, il senso di fame aumenta e, logicamente, il peso inizia a subire delle oscillazioni in negativo.

Preservare il proprio benessere psicofisico è fondamentale sempre, ma soprattutto durante la menopausa e nel periodo che la precede. Per questo motivo, a partire dai paragrafi che seguono, troverete una serie di consigli che, sicuramente, vi aiuteranno ad affrontare questo cambiamento nel modo più sereno possibile.

Dieta della menopausa: consigli

L’alimentazione e l’esercizio fisico sono fondamentali per tenere sotto controllo il proprio peso e questo è vero a maggior ragione nel periodo che precede la menopausa e durante la menopausa. A causa del calo dei livelli di estrogeni e progesterone, infatti, in questo periodo, il metabolismo comincia a rallentare, di conseguenza, aumentare di peso e avere maggiore difficoltà a perderlo diventano una consuetudine in tutte le donne che attraversano questa fase della vita.

Quando si parla di dieta della menopausa, tuttavia, è bene precisare che non si fa riferimento ad un regime alimentare specifico né tantomeno ad una dieta rigorosa vera e propria, che impone regole precise, quasi impossibili da seguire. Nel periodo che precede la menopausa e durante la menopausa, infatti, è preferibile consumare regolarmente alimenti freschi e genuini, come carboidrati complessi, frutta e verdura, ed evitare, invece, alimenti ricchi di zuccheri e grassi malsani.

I benefici di una dieta della menopausa, infine, si vedono prima se, chi la segue, abbina alla stessa anche l’esercizio fisico. A questo fine, non è necessario inscriversi in palestra né svolgere esercizi fisici ad alta intensità, soprattutto se siete donne che avete sempre dedicato poco tempo all’esercizio fisico. Le meno esperte o le donne più pigre, ad esempio, potrebbero dedicarsi alla passeggiata o ad una camminata veloce.

Dieta della menopausa: miglior integratore naturale

La combinazione tra dieta della menopausa ed esercizio fisico è fondamentale per perdere peso e restare in forma poiché sono questi due aspetti che stimolano il metabolismo e facilitano il raggiungimento dell’obiettivo prestabilito. Nonostante l’impegno, però, sono ancora molte le donne che vedono il peso aumentare, oppure, non riescono a perderlo con la velocità che immaginavo.Quando la perdita di peso è difficile, si potrebbe provare ad alternare all’alimentazione corretta e l’esercizio fisico regolare anche l’assunzione di un integratore alimentare, che spenga sul nascere il senso di fame e risvegli il metabolismo per una perdita di peso rapida ed effettiva.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare specificatamente progettato e sviluppato allo scopo di stimolare il metabolismo, rallentare la digestione, al fine di sentirsi più sazi e più a lungo, e spezzare il senso di fame, come diretta conseguenza, così da non mangiare tra un pasto e l’altro.

I benefici di Spirulina Ultra sul metabolismo sono il risultato dell’azione sinergica dei due principi attivi che compongono l’integratore alimentare, ovvero:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. La sua assunzione regolare favorisce:

Il ritrovato benessere psicofisico

Un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero Un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Un maggiore controllo della fame

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.