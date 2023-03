Dieta di Cindy Crawford: i segreti della sua forma fisica a 57 anni

Quando si lavora nel mondo della moda si è soggetti a determinate regole anche per quanto riguarda l’alimentazione e lo stile di vita. Lo sa molto bene Cindy Crawoford, ex top model degli anni Novanta che, ancora oggi, a 57 anni, può vantare un fisico in grande forma grazie a una alimentazione adeguata senza troppi grassi ed eccessi. Vediamo in cosa consiste la dieta di Cindy Crawford e come fa a mantenersi in splendida forma nonostante il passare il tempo.

Dieta di Cindy Crawford

Tutto il mondo, compreso anche i grandi stilisti, la ricordano per essere stata, insieme a Naomi Campbell e Claudia Schiffer, una delle top model maggiormente amate degli anni Novanta. Si tratta di cindy Crawford che, per il suo fisico statuario, faceva girare la testa a tutti quanti. Oggi che di anni ne sono passati parecchi, l’ex top model, di anni 57, può vantare su un fisico in perfetta forma.

Oggi proprio come allora sa molto bene quanto sia importnate mantenersi in forma e riuscire ad avere un fisico smagliante, nonostante il passare del tempo. Nella dieta di Cindy Crawford non possono mancare infatti alimenti e un regime molto sano e ben controllato, oltre che bilanciato. Nel suo regime dimagrante vi è una regola alla quale si attiene e che cerca di seguire: consuma moltissimi cibi freschi, soprattutto di stagione evitando gli alimenti processati e il junk food, ovvero il cibo spazzatura.

In una intervista concessa a The Gloss, l’ex top model ha raccontato di stare proprio lontana dai cibi processati e dal cosiddetto cibo da fast food, quindi ricco di condimenti, grassi e intingoli vari. Ha raccontato anche della sua routine giornaliera che comincia con una colazione abbondante a base di un super frullato ricco di proteine che le permette di saziarla. Per il pranzo si concede una insalata a cui a volte abbina anche del pollo. Per la cena le capita di uscire a cena dove consuma sushi oppure del tacchino ma sempre accompagnato da insalata o verdure miste.

L’unico peccato di gola che non può mancare nella dieta di Cindy Crawford è un quadratino di cioccolata fondente da consumare ogni sera dopo cena. In questo caso, sta molto attenta a quale scegliere, optando per un cioccolato molto scuro e possibilmente senza zucchero. Nel suo programma dimagrante, oltre all’alimentazione, non manca l’allenamento quotidiano che suddivide con una fase a base di cardio e un’altra di sollevamento pesi.

Dieta di Cindy Crawford: come seguirla

Nonostante i due figli, l’ex top model continua ad apparire in forma straordinaria come dimostrano le tantissime foto pubblicate sul suo profilo Instagram e sui social, in generale. Seguire la dieta di Cindy Crawford non è affatto difficile dal momento che si tiene alla larga da tutto cil che è dannoso per la sua salute. Infatti, non consuma cibi confezionati e processati, evitando anche il classico cibo da fast food troppo grasso.

Si nutre di tantissima frutta e verdura sfruttando gli alimenti tipici di stagione. Cominciare la giornata con un frullao super nutriente e proteico le permette di dare all’organismo tutti i nutrienti e benefici di cui ha bisogno. la frutta e la verdura che consuma l’aiutano ad arricchirsi di vitamine, sali minerali, ma anche di fibre per proteggersi e mantenere la sua splendida forma fisica.

La sua è infatti una alimentazione molto completa e sana a base dei classici spuntini che consuma sia a metà mattina che nel pomeriggio oltre ai pasti principali della giornata. Insieme a questa alimentazione, lo sport è considerato il suo grande alleato anche perché l’aiuta ad avere un corpo tonico e snello. Predilige gli sport di acqua come surf, nuoto e stand up paddle con cui si mantiene in forma.

Dieta di Cindy Crawford: integratore migliore

