Gabriella Brooks, top model australiana, è divenuta famosa al fianco dell’attore Liam Hemsworth dopo che si è separato da Miley Cyrus. La Brooks e Hemsworth si frequentano da ormai tre anni, ecco la skincare della modella, semplice e luminosa.

Gabriella Brooks: la skincare semplice e luminosa

Dopo la separazione da sua moglie, la popstar Miley Cyrus, l’attore Liam Hemsworth ha voltato pagina accanto alla modella australiana Gabriella Brooks con cui si frequenta da tre anni. Ma chi è Gabriella Brooks? E’ una top model australiana proveniente dalle spiagge di Sydney, rappresentata da ben tre agenzie tra le più note al mondo. Secondo alcune fonti si è laureata in Storia Antica e Archeologia presso la Sydney University.

Per il 27esimo compleanno, Gabriella Brooks ha fatto il suo debutto in passerella all’Australian Fashion Week senza però la presenza del compagno. Aria di crisi? Non si sa ma ricordiamo che Hemsworth e Brooks hanno fatto un grande passo avanti nella loro relazione mettendo a tacere le voci sulla rottura dell’agosto 2022, quando hanno fatto il loro debutto sul tappeto rosso alla premiere di Poker Face a Sydney.

Sia sui social che sui red carpet Gabriella Brooks è sempre in perfetta forma ma soprattutto i milioni di fan che la seguono amano di lei la sua carnagione chiara e pelle perfetta. Cosa conosciamo della sua routine di bellezza? La supermodella ha svelato la sua skincare semplice e luminosa. A Gabriella Brooks piace mantenere i passaggi di bellezza piuttosto semplici. La fidanzata di Hemsworth inizia la skincare lavando sempre il viso, con un detergente idratante da effetto spumeggiante.

Poi la modella applica una crema solare come La Roche Posay SPF50+ o una crema idratante colorata che minimizza le imperfezioni. E la sera? Brooks deterge il viso, idrata o fa una maschera e poi crema per gli occhi. Tutto qua nella sua skincare ma l’effetto luminoso è immediato.

Gabriella Brooks e la skincare: step by step

Gabriella Brooks, modella australiana internazionale e compagna dell’attore Liam Hemsworth, è seguitissima sui social anche se non ama particolarmente apparire, almeno sul web. Mentre spesso la vediamo sfilare sui red carpet o in passerella, infatti, la Brooks ha ben tre agenzie alle sue spalle. Come abbiamo visto, la modella è estremamente semplice dall’aspetto acqua e sapone e anche la sua skincare per la cura della pelle è molto basilare. Oltre ai passaggi al mattino e alla sera, per un effetto extra Gabriella dice: “Eseguo un trattamento viso mensile e una sauna a infrarossi”.

E in più la top model ha rivelato tre suoi segreti di bellezza: una maschera nutriente per il trattamento della pelle di Minenssey; passarsi un cubetto di ghiaccio sul viso se è gonfia al mattino e infine una spazzola da passare sul corpo a secco per eliminare eventuali ritenzioni idriche.

Prima di passare allo step del make-up, Gabriella ha avuto tanti insegnamenti da diversi make-up artist nella sua carriera da modella ma un segreto che non dimentica mai è che prima di farsi truccare, deve fare esercizio fisico per una bellissima luminosità naturale che aiuta il trucco ad avere un aspetto ancora migliore. Inoltre, una tinta che puoi usare sulle labbra e poi sulle guance. La sua musa di bellezza? Gabriella dice sicuramente, Kate Moss!