Perchè la beauty routine serale è così importante?

La beauty routine è fondamentale per avere una pelle sana e curata, ma non solo quella di mattina. La skincare routine serale è essenziale: ecco perché è così importante.

Perché la beauty routine serale è così importante?

La beauty routine serale è un’ottima abitudine da introdurre nella propria routine di bellezza quotidiana. Per avere una pelle sana e curata, infatti, non bastano i passaggi di skincare della mattina ma è bene seguire una corretta cura della pelle anche prima di andare a dormire.

La skincare serale è composta da pochi e semplici passaggi, da effettuare ogni sera, prima di coricarsi, per ottenere una pelle luminosa e idratata al risveglio, e così cominciare al meglio la propria giornata. Ma perché è così importante seguire una beauty routine serale?

E’ un insostituibile momento di relax, una preziosa coccola da dedicare a se stessi prima di andare a dormire, al termine di una faticosa giornata di lavoro e di impegni di routine. Ecco perché è così importante seguire la beauty routine serale.

La beauty routine della sera ha invece doppio obiettivo:

Detergere e purificare la pelle in modo completo, per eliminare le tracce di make-up, sebo e tossine accumulate durante la giornata;

Preparare la pelle alla notte, il momento di massima rigenerazione e di ricettività ai principi attivi.

Di notte la pelle lavora per ristabilire il suo perfetto equilibrio naturale, messo a dura prova dall’impatto di inquinamento, luce blu e raggi UV. Grazie a una skincare viso completa possiamo detergere la pelle e migliorarne l’ossigenazione, per ripristinare il giusto livello di idratazione, grazie all’uso di creme e cosmetici specificatamente formulati.

Beauty routine serale: perché è importante e la differenza con la mattina

C’è chi pensa che se si è già struccati si può saltare la beauty routine serale: niente di più sbagliato! Il riposo notturno è una fase fondamentale per la bellezza e il benessere della pelle: è di notte, infatti, che si concentra la rigenerazione delle cellule cutanee.

Mentre noi dormiamo la pelle è al lavoro. Recenti studi infatti hanno dimostrato che la melatonina, da mezzanotte alle quattro del mattino circa, è particolarmente attiva e svolge diverse azioni: regola i meccanismi di controllo dei passaggi dell’acqua attraverso l’epidermide, svolge un’azione antiossidante e regola il ciclo sonno-veglia. Ecco perché la beauty routine serale è così importante.

La skincare di sera si differenzia da quella del mattino per il tipo di prodotti utilizzati. La skincare del mattino si concentra, infatti, sulla protezione della pelle dalle aggressioni esterne, quella serale sulla rigenerazione e riparazione della pelle. Inoltre, i prodotti utilizzati per quest’ultima tendono ad essere più ricchi di principi attivi poiché durante la notte la pelle è più ricettiva ai trattamenti.

In conclusione la skincare serale è un passaggio fondamentale nella cura della pelle e dovrebbe essere personalizzata in base alle proprie esigenze per ottenere i migliori risultati e svegliarsi al mattino con una pelle rigenerata.