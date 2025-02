Gandolfo (Sirm): “Radiologia green richiede politiche ecosostenibili”

(Adnkronos) – La sostenibilità è "un impegno che tutti come cittadini, come medici, come radiologi ci dobbiamo prendere per il pianeta. Nel nostro caso la radiologia green, più verde", richiede "politiche ecosostenibili anche nella costruzione delle apparecchiature, nello smaltimento di alcune sostanze, quali per esempio i mezzi di contrasto o dei radiofarmaci, con economie circolari, per essere in grado di riciclare, riprodurre e riutilizzare, perché tutte le risorse non sono illimitate, non sono infinite". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Nicoletta Gandolfo, presidente Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica), oggi in occasione del convegno 'Sostenibilità in Radiologia: ricerca, innovazione e responsabilità', promosso dalla società scientifica a Roma alla Camera di Commercio nella giornata internazionale "promossa anche dall'Onu" e dedicata "alle donne e alle ragazze nella scienza. Perché fin da piccoli – sottolinea Gandolfo – dobbiamo istruire, sensibilizzare, educare i nostri bambini e le nostre bambine a quelle che sono le loro attitudini, indipendentemente dal genere". A tale proposito, "soltanto il 34% delle donne oggi ha sviluppato l'interesse verso quelle che sono le scienze Steam, cioè la scienza, la tecnologia e tutto ciò che è scienza – ricorda la presidente Sirm – Questo è un dato molto rilevante". Per questo "bisogna assolutamente fare delle campagne di sensibilizzazione" come quella in essere "con la Fondazione Bracco". Per colmare il gap con gli uomini "bisognerebbe fare delle politiche inclusive, a cominciare dagli ambienti lavorativi, dalla scuola, dall'educazione nelle famiglie – aggiunge Gandolfo – Per quanto riguarda la nostra società scientifica, da anni ci muoviamo con degli eventi formativi. Concretamente – precisa – sono la prima presidente donna di una società scientifica che ha oltre 12.000 soci e che ha più di 100 anni di storia. Questo – conclude Gandolfo – credo che sia stato un riconoscimento al genere femminile e, comunque, a tutte le diversità che ci possono essere e che arricchiscono una società, un ambiente lavorativo e scolastico, perché le differenze portano idee, portano fantasia, portano assolutamente proposte e collaborazioni". —[email protected] (Web Info)