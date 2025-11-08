GDPR compliance: le ultime novità e cosa significano per le imprese

Normativa in questione

Dal punto di vista normativo, il Garante Privacy ha introdotto nuove linee guida riguardanti la GDPR compliance. Questi aggiornamenti mirano a rafforzare la protezione dei dati personali e a garantire maggiore chiarezza sulle responsabilità delle aziende nel trattamento dei dati.

Interpretazione e implicazioni pratiche

Le nuove disposizioni chiariscono vari aspetti, inclusi i requisiti per la data protection e le modalità di informazione degli utenti. Le aziende dovranno rivedere le loro politiche di privacy e le procedure di gestione dei dati per allinearsi con le nuove linee guida. Questo implica che, oltre alla compliance, dovranno investire in tecnologie di RegTech per monitorare e garantire la sicurezza dei dati in tempo reale.

Cosa devono fare le aziende

Dal punto di vista normativo, è fondamentale che le aziende effettuino un audit completo delle proprie pratiche di trattamento dei dati. Devono aggiornare le informative sulla privacy, formare il personale sui nuovi requisiti e implementare soluzioni tecniche adeguate per garantire la compliance.

Rischi e sanzioni possibili

Il rischio compliance è reale: le aziende che non si adeguano alle nuove normative possono affrontare sanzioni significative, che possono arrivare fino al 4% del fatturato globale annuo. Inoltre, il danno reputazionale può essere devastante, con conseguenze a lungo termine sulla fiducia dei consumatori.

Best practice per compliance