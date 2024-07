Gelato o barretta sono adatti come alternative al pranzo?

La stagione estiva non è solo simbolo di caldo, di afa, di spiaggia, ma anche di alimenti che si possono mangiare per combattere le alte temperature. In questa stagione il gelato o barretta sono alimenti che molti prediligono ma bisogna capire se possono essere alternative del pasto. Scopriamo qualcosa in più grazie ai consigli degli esperti.

Gelato o barretta

Siamo giunti in quella stagione in cui, complice il caldo e le alte temperature, si tende a mangiare meno o comunque a scegliere di consumare cibi che siano ipocalorici. Spesso si tende a mangiare poco e a scegliere piatti come il gelato o barretta che possono essere sostitutivi del pasto principale.

Questo è il momento dell’anno in cui si mangiano cose fresche e salutari come insalate, frutta e verdura, ma anche gelati, appunto, fino alle centrifughe o agli smoothie. Questi piatti e alimenti aiutano sicuramente ad essere e sentirsi meno gonfi e appesantiti, ma anche al tempo stesso a mantenersi in forma in vista della prova costume.

Si arriva anche, a causa del caldo, a sostituire il pasto come il pranzo o la cena con un gelato o barretta che sono molto più colorati e leggeri. Non si tratta di una scelta o comportamento del tutto errato, come affermano gli esperti, ma non deve diventare un’abitudine. Una volta ogni tanto è sicuramente la regola ideale per consumarli.

Saltare i pasti, a differenza di quanto si pensi, non è un comportamento salutare, anzi. In questo modo è possibile arrivare al pasto molto più affamati e quindi lasciarsi andare a tentazioni che sono dannose per il fisico. Il pranzo poi non andrebbe mai saltato soprattutto con centrifughe, gelati o barrette in quanto si rischiano seri problemi.

Gelato o barretta: consigli

Sono sempre di più i soggetti quali lo studente, ma anche il lavoratore che, non avendo tempo di cucinare o di uscire in mensa, optano per il gelato o barretta come pasto sostitutivo soprattutto del pranzo. Si tratta sicuramente di uno sbaglio dal momento che le barrette sono cibi ultra processati, quindi dannosi per la salute.

Consumare una barretta a pranzo non è consigliato poiché si tratta di un pasto altamente proteico che allontana dalla dieta mediterranea, considerato il regime salutare migliore anche perché completo. No alle barrette come sostitutive dei pasti, ma è possibile prepararle a casa con ingredienti come cereali e frutta secca.

Il gelato o barretta sono accettati, non come sostituti del pranzo, ma come spuntino tra i vari pasti. Il gelato a base di cioccolato e panna è ricco di calorie, zuccheri e grassi che portano ad aumentare di peso e non è un buon sostituto del pasto in quanto l’effetto saziante è di breve durata. Si può consumare il gelato all’interno di una dieta ben bilanciata come spuntino almeno una volta a settimana.

I centrifugati o gli smoothies non sono concessi come alternativa al pasto in quanto mancano di una serie di nutrienti che sono indispensabili in un programma salutare. Si possono consumare in alternativa allo yogurt o come colazione mattutina oppure come spuntino di metà mattina o del pomeriggio.

