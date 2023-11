Per gli amanti del gelato ma che non rinunciando alla forma fisica e alla dieta, nasce l’incontro perfetto tra dieta e gusto: il gelato Wellness dall’America a Milano. Scopriamo di cosa si tratta e come si prepara.

Gelato Wellness: l’incontro perfetto tra dieta e gusto

La moda dell’estate appena trascorsa si può riproporre tutto l’anno, parliamo del gelato Wellness, una nuova forma dell’amato gelato da poter mangiare anche a dieta perché non fa ingrassare. La nuova tendenza arriva dagli Stati Uniti, un “super gelato”, ispirato ai principi del well-being e di un’alimentazione sana e sostenibile. Ma come mai questo gelato non fa ingrassare, ed è prefetto per la dieta? Gli esperti dicono che gli zuccheri raffinati vengono completamente eliminati e sostituiti da miele di acacia marchigiano, sostenibile e sugar-free.

Il miele, infatti, è composto principalmente da un mix di fruttosio, glucosio, sali minerali e acqua. Ha un maggiore potere dolcificante rispetto al saccarosio, il classico zucchero raffinato del gelato, così si forma il nuovo ice-cream wellness, un gelato sostenibile. A base di miele, appunto, ricco di vitamine, di sali minerali e antiossidanti. In Italia ad averci creduto e investito sul gelato wellness è Cristina Marino, influencer, attrice e grande sportiva. La moglie di Luca Argentero ha infatti creato una capsule collection chiamata Gusto 17, dedicata al gelato wellness preparato esclusivamente con ingredienti naturali e bio.

Nasce così il Bon Bon, in cui è stato racchiuso un delicatissimo fiordilatte senza zucchero raffinato. Il saccarosio è stato sostituito dal potere dolcificante del miele di acacia di Giorgio Poeta. Al centro il gelato wellness presenza una parte morbida con zenzero, italiano e bio e poi limone di Sorrento IGP unito al miele. A completare il gelato benessere è una deliziosa copertura di cioccolato fondente totalmente sugar-free.

Il trend goloso unisce perfettamente il benessere e la dieta per mantenersi in forma.

Il goloso gelato zero zuccheri viene preparato con il miele di acacia di altissima qualità del celebre Giorgio Poeta, il pluripremiato apicoltore marchigiano. I suoi profumi delicati si abbinano perfettamente al gelato: non coprono il gusto principale, ma esaltano il sapore finale. Wellness Gelato è un prodotto per certi versi rivoluzionario, in quanto capace di coniugare la bontà del gelato ad un aspetto decisamente healthy.