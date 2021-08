La genziana è una pianta che appartiene alla famiglia della Genzianacee. Si tratta di un rimedio naturale molto apprezzato per via delle sue proprietà e dei suoi benefici per la salute soprattutto dell’apparato gastrointestinale. Questa pianta cresce soprattutto nelle zone temperate e sulle montagne delle aree tropicali.

Scopriamo quali sono tutti i motivi per utilizzare la genziana.

Genziana: proprietà e benefici

Come abbiamo già accennato, si tratta di una pianta molto utile per via dei benefici che apporta all’apparato gastrointestinale. Le sue proprietà infatti consentono di stimolare in maniera naturale la motilità dello stomaco e aiuta anche a combattere la gastrite. La genziana vanta poi delle importanti proprietà digestive e delle proprietà vermifughe che impediscono ai parassiti di formarsi all’interno dell’intestino.

Molto importanti sono anche le proprietà antifermentative che mantengono in salute lo stomaco.

Le persone che soffrono di inappetenza possono utilizzarla per stimolare in maniera naturale l’appetito. Tra i benefici della pianta ci sono anche quelli che derivano dalle sue proprietà coleteriche. Questo significa che stimola la produzione della bile da parte del fegato. Le proprietà astringenti della pianta permettono inoltre di combattere la diarrea in modo molto efficace.

Le virtù della genziana riguardano però anche il sistema immunitario, infatti questa pianta consente di migliorare le difese dell’organismo regalandogli un maggiore benessere. Le proprietà depurative della genziana sono davvero interessanti dal momento che permettono di eliminare le tossine.

La genziana è utile anche per ridurre la febbre in quanto si tratta di un antipiretico naturale. Ha anche delle proprietà antibiotiche, delle proprietà antimalariche e risulta essere un eccellente rimedio in caso di infezioni.

I suoi fiori hanno delle proprietà antidepressive che permettono di migliorare l’umore.

Preparando un infuso con le radici di genziana si ottiene un rimedio utile per trattare le pelli grasse e che soffrono di efelidi.