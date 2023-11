Georgia May Jagger, supermodella di 31 anni, è figlia del cantante rock Mick Jagger, storico frontman dei Rolling Stones, e della sua seconda moglie, l’ex modella Jerry Hall. Georgia May è stata protagonista delle campagne Versace, Sisley e Miu Miu tra i tanti brand. Ecco la sua skincare routine.

Georgia May Jagger: la skincare routine della modella

Georgia May Jagger, supermodella britannica, figlia del famoso cantante rock Mick Jagger dei Rolling Stones, è una splendida 31enne con una carriera che va a gonfie vele. Scelta sin da giovane dai più grandi marchi di moda come testimonial di campagne e di sfilate, Georgia May è anche molto seguita sui social. La supermodella inglese, infatti, è diventata una star della skincare lanciando una sua linea vegan chiamata May Botanicals, che promette di essere biologica, naturale e per tutte le tipologie di pelle.

Al momento la linea beauty della supermodella include cinque prodotti di skincare che sono: un cleanser, una crema idratante, una maschera viso all’alga marina, una spot solution e un balsamo nutriente per la pelle. La testimonial principale della campagna di lancio è, ovviamente, lei, Georgia in persona, che ha una pelle perfetta e un passato recente da supermodella.

Alla presentazione della sua linea, Georgia May ha detto: “Sono sempre stata ossessionata con la cura della pelle, da quando facevo le maschere in casa con mia madre e mia sorella, ma non trovavo mai quello di cui avevo bisogno. Così, ho sviluppato una linea per tutti coloro che vogliono celebrare la propria pelle senza compromessi”. Ma qual è la sua skincare routine quotidiana, lei che dice da sempre di essere appassionata di cura della pelle?

La sua skincare comprende, di recente, l’assunzione di probiotici liquidi, quindi Georgia May si lava prima la faccia sotto la doccia o nel lavandino usando il suo detergente May Botanicals. Un detergente idratante ma dopo non lascia una strana sensazione sulla pelle, raccomanda la modella. Prosegue poi con la nostra crema idratante che contiene inulina prebiotica per aiutare la barriera cutanea, tutto organico.

Come cura, invece, i suoi bei capelli biondi sani e luminosi? La modella britannica si basa sulla gamma “Bleach London Reincarnation”. La Jagger cerca di preparare un conditioner due volte a settimana e lo lascia in posa il più a lungo possibile.

Georgia May Jagger e la sua skincare: routine di bellezza

Georgia May Jagger, modella e influencer, figlia del grande musicista Mick Jagger, a 31 anni ha un passato recente da supermodella e icona di bellezza, oltre che di stile. Abbiamo visto in cosa consiste la sua skincare routine dopo il debutto della sua prima linea beauty e vegan. Passando al suo trucco abituale, la Jagger dice di seguire una routine piuttosto ridotta mentre osa di più di sera. “Uso il fondotinta Chantecaille perché è piuttosto brillante e un correttore Clé de Peau”, dice. Poi sperimenta diversi balsami multiuso, labbra e guance.

“Mi piace creare un look tonale e mi piace davvero la pelle fresca e luminosa”, confessa Georgia. La sera, invece, se vuole cambiare look opta per un rossetto rosso e sugli occhi eyeliner liquido o un ombretto marrone cremoso. Un look molto sobrio in contrasto con un outfit più deciso, è questo il suo rituale durante gli eventi mondani. Infine, ultimo segreto di bellezza? Il massaggio facciale, a base di “bigodini” messi nel congelatore.