Alexis Foreman: la beauty routine mattutina e serale

Alexis Foreman, Art director, content creator e stilista, nata a Brighton, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, è divenuta popolare su YouTube per i suoi segreti di bellezza e passione per la beauty routine. Ecco la sua skincare mattutina e serale.

Alexis Foreman, creatrice di contenuti social, Art director e modella, è nata in Sud Africa e residente a Brighton, in Inghilterra. Il suo background nel design grafico, oltre all’abilità digitale acquisita gestendo il suo blog di moda, di lunga data, Style Memos, rendono Alexis Foreman un’artista a tutto tondo.

Abiti raffinati, consigli per la cura della pelle e trucchi minimal riempiono il feed Instagram di Alexis, ma il suo amore per la bellezza è iniziato quando era giovane. “Mia zia è stata la mia più grande ispirazione”, spiega. E parlando di famiglia, la Foreman racconta come la sua spiritualità abbiano avuto un enorme impatto sulla sua autostima.

La cura di sé e il riposo notturno sono stati cruciali per evitare il burnout. La sua beauty routine parte da un massaggio al viso che Alexis fa ogni mattina. “Lo faccio ogni mattina da secoli per un paio di minuti”, confessa l’influencer. Questo serve a farla svegliare con un viso meno gonfio.

Ecco la sua skincare routine mattutina. Alexis si lava sempre il viso al mattino usando il detergente schiumogeno La Roche Posay. Poi usa sempre la vitamina C, come SkinCeuticals CE Ferulic e l’acido ialuronico di Skinceuticals. “Mi piace usare la crema ricca Augustinus Bader”, dice l’art director. Inoltre, aggiunge un po’ di olio sul viso e fa un massaggio con il Gua Sha per circa 2 minuti. Una skincare minimal ma davvero efficace e con risultati sbalorditivi se seguita alla lunga.

La beauty routine di Alexis Foreman: segreti di bellezza

Alexis Foreman, content creator, influencer di bellezza e moda seguita da migliaia di persone sui social, è a che art director, modella e aiutante stilista. La splendida creatrice di contenuti online condivide segreti di cura della pelle e di stile, con la sua folta chioma bionda ben curata. Ecco la sua beauty routine serale.

Molto simile a quella mattutina, di sera Alexis aggiunge la doppia pulizia, con un olio detergente o un balsamo. Questi servono sia a struccarsi completamente e poi aggiunge lo stesso detergente schiumogeno del mattino. Non può mancare poi il retinolo di Skinceuticals per un effetto anti-age. Il massaggio facciale una grande passione della Foreman.

“L’ho scoperto e ho iniziato a farlo ogni mattina”, dice. Serve a stimolare la circolazione e il flusso sanguigno, con un gua sha o un rullo facciale. Inoltre il massaggio stimola i muscoli mentre rilassa.