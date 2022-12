Giochi che aiutano a mantenere il cervello allenato

I giochi di carte non sono soltanto un banale passatempo. Almeno secondo alcuni ricercatori, che hanno dimostrato la loro utilità per il nostro benessere fisico e mentale. E se nel mondo contemporaneo alla parola gioco si associano per lo più i prodotti videoludici fruibili tramite Xbox, PlayStation o altre consolle, non vuol dire che il caro e vecchio gioco delle carte sia del tutto passato di moda, anzi.

Giochi di carte alla portata di tutti

Paradossalmente, grazie ai progressi tecnologici, i giochi di carte sono forse più fruibili oggi di quanto non lo fossero un tempo. È sufficiente avere a disposizione una connessione Internet e un dispositivo mobile (smartphone o tablet) per avere accesso a un ampio catalogo di prodotti. Dal baccarà al burraco, passando per la scopa e la briscola, il web è pieno di siti per gli appassionati dei giochi di carte e non solo. Per chi lo volesse, i casinò online mettono infatti a disposizione giochi di carte come il poker e il blackjack, ma anche slot machine con soldi veri, roulette e tanto altro per mettere alla prova le proprie abilità stando comodamente a casa.

Si può quindi affermare che, nella loro versione digitale, i giochi da tavolo e quelli con le carte in particolare siano oggi alla portata di tutti. Il che è decisamente un bene, se si considerano i numerosi benefici emotivi, educativi e psicologici che questi ultimi sono in grado di offrire.

I benefici per la salute dei giochi di carte

Ecco allora elencati e spiegati quali sono i principali vantaggi per il benessere psicofisico che, come dimostrato dalla ricerca scientifica, vengono collegati al gioco con le carte.

Riduzione dello stress

Da alcuni studi emerge che le carte possono contribuire a lenire disturbi come ansia, stress e depressione. Uno studio condotto da RealNetworks Inc riporta che una sola partita ha la capacità di ridurre i sintomi da stress nel 53% dei partecipanti facenti parte del campione osservato. In un’altra ricerca eseguita dall’università della East Carolina è stato osservato come il gioco delle carte generi effetti positivi sull’umore e sulla frequenza cardiaca.

Maggiore propensione alla socializzazione

Non importa se si giochi online, con gli amici o in famiglia. I giochi da tavolo con le carte stimolano l’interazione e i rapporti con gli altri partecipanti, rafforzando i legami che si instaurano tra i giocatori e riducendo la sensazione di isolamento che viene percepita, specialmente da chi ha maggiori difficoltà nel rompere il ghiaccio e nel relazionarsi con gli altri.

Allenamento della memoria e delle capacità cognitive

Giocare a carte a qualunque età migliora la memoria a lungo termine e il livello del quoziente intellettivo. In aggiunta, dal punto di vista delle competenze cognitive, ha risvolti significativamente positivi sulle capacità di problem solving e di decision making. Il gioco stimola infatti i circuiti neurali situati nell’ippocampo e nella corteccia prefrontale, dai quali si sviluppano i ragionamenti più complessi connessi al calcolo o all’elaborazione di strategie.

Già questo è un ottimo risultato, ma non è l’unico. I giochi da tavolo contribuiscono anche ad “allenare” la memoria, intesa come un muscolo che si rinforza se correttamente stimolato. Questo è un beneficio trasversale, specialmente perché strettamente connesso ad altre componenti cognitive come la capacità di concentrazione e di mantenimento del focus, importante nel gioco come in altri aspetti della vita quotidiana (si pensi, ad esempio, allo studio e al lavoro).

Aumento delle capacità logiche e matematiche

Per giocare a carte è importante imparare a fare le giuste mosse nel momento più opportuno. È quindi un ottimo modo per affinare le capacità di calcolo, di previsione, di elaborazione e di valutazione delle possibilità di successo delle proprie giocate. Migliorando il pensiero logico-matematico si agisce anche sul pensiero critico e strategico e si impara ad agire con prontezza nei casi in cui diventi necessario rivedere le proprie strategie.

Rallentamento del fisiologico invecchiamento mentale

Chi gioca a carte ha maggiori probabilità di mantenersi giovane, per lo meno a livello mentale. Diversi studi dimostrano i benefici di questo genere di attività sulle componenti cognitive che, in genere, tendono a ridursi con il passare degli anni. Come conseguenza, il gioco contribuisce a migliorare la percezione che le persone più anziane hanno di sé e determina un generale incremento della qualità di vita.

Sviluppo dell’empatia

Il gioco è divertimento e in quanto tale stimola la produzione di endorfine, chiamate anche “ormoni del benessere” e “ormoni della felicità”. Giocare a carte in gruppo crea quindi maggiore fiducia e favorisce i legami empatici tra i partecipanti, a differenza di quanto accade con altri tipi di competizione.

Conclusioni

I giochi con le carte sono l’ideale per rilassarsi da soli o in compagnia. Oltre a essere passatempi piacevoli e divertenti, offrono svariati benefici che si riflettono in maniera mentale sulla salute fisica, psichica e mentale.