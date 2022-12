Hai le palpebre cadenti e non sai come truccarti? In tuo soccorso 6 preziosi consigli su quale make-up scegliere per le palpebre cadenti. Scopriamolo in questo articolo.

Make-up palpebre cadenti: 6 consigli preziosi

Si chiamano Hooded Eyes e sono gli occhi in cui la parte fissa della palpebra cade su quella mobile, rimpicciolendo e coprendo lo sguardo.

A livello estetico possono essere molto fastidiosi e difficile da truccare. Ecco 6 consigli preziosi che ti cambieranno la vita, se hai le palpebre cadenti. Vediamo quali sono i segreti dei make up artist più quotati:

Ciglia finte , rappresentano il sistema più efficace per rimediare al problema delle palpebre cadenti. Basta scegliere quelle più adatte al tuo viso o all’occasione in cui sfoggiarle per avere subito occhi più aperti, grandi e affascinanti.

, rappresentano il sistema più efficace per rimediare al problema delle palpebre cadenti. Basta scegliere quelle più adatte al tuo viso o all’occasione in cui sfoggiarle per avere subito occhi più aperti, grandi e affascinanti. Utilizza il mascara con più passate e applica le fibre per arricchire le ciglia allungandole e piegandole verso l’alto per migliorare l’aspetto e mimetizzare le palpebre cadenti.

e applica le fibre per arricchire le ciglia allungandole e piegandole verso l’alto per migliorare l’aspetto e mimetizzare le palpebre cadenti. Utilizza un make up più chiaro sulla palpebra mobile e sottolinea la piega segnandola con una matita o ombretto nero oppure un colore scuro.

sulla palpebra mobile e sottolinea la piega segnandola con una matita o ombretto nero oppure un colore scuro. Eyeliner palpebre cadenti: meglio evitare. La palpebra cadente infatti è molto difficile da definire e il rischio è quello di creare una linea tremolante che in meno di dieci secondi ti rovina irrimediabilmente il trucco.

palpebre cadenti: meglio evitare. La palpebra cadente infatti è molto difficile da definire e il rischio è quello di creare una linea tremolante che in meno di dieci secondi ti rovina irrimediabilmente il trucco. Scegli delle matite morbide e ben temperate che farai scorrere vicino l’attaccatura delle ciglia. Una volta fatta la riga non dovrai far altro che sfumare.

Trucco correttivo palpebre cadenti: Eye contouring

Questa tecnica famosa a Hollywood consiste in un trucco correttivo che, proprio come il contouring viso, grazie a un sapiente gioco di ombre, luci e colori, ti regala un aspetto giovane, fresco e curato. Ecco come fare.

La prima cosa che devi fare è uniformare il colore della palpebra con un primer o un ombretto il più possibile naturale.

In questo modo crei una tela neutra, una base che ti permetterà di giocare senza problemi con ombretti e pennelli.

Il secondo step prevede l’applicazione di un colore chiaro nella porzione di pelle sotto le sopracciglia e nell’angolo interno dell’occhio, creando un punto luce.

Infine, il passaggio più importante. Prendi un ombretto scuro e stendilo sulla palpebra fissa partendo dalla piega dell’occhio e sfuma con attenzione. I colori più indicati per truccare le palpebre cadenti senza fare errori sono i toni del marrone e il tortora.