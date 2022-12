Fedez, la dieta alimentare del cantante dopo il tumore

Fedez, cantante e giudice del talent X Factor, nonché imprenditore, ha superato la sua battaglia contro il tumore al pancreas. Il cantante ha raccontato cosa mangia dopo il tumore, e come è cambiata la sua vita alimentare. Scopriamo il regime alimentare che deve seguire.

Fedez e la dieta alimentare dopo il tumore: la sua passione per lo sport

A chi gli ha chiesto se a seguito dell’operazione sia diventato diabetico, Fedez ha spiegato: “Fortunatamente no, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol”.

Parlando con i fan, il cantante di Rozzano ha raccontato come è cambiata la sua vita alimentare dopo la rimozione di parte dell’intestino.

Prima di tutto, basta alcol e cibo grasso come i fast food. Si a un’alimentazione sana ricca di frutta, verdura, tipica della dieta mediterranea. Al proprio regime alimentare, seguendo un’alimentazione molto ricca e allo stesso tempo povero di grassi, concedendosi comunque dei piccoli peccati di gola.

Al corretto regime alimentare, Fedez, associa anche un’intensa attività fisica insieme a partite di basket, sport del quale è sempre stato appassionato come lo stesso rapper ha avuto modo di dichiarare in passato: “Giocavo a 15 anni, in una piccola squadra a Milano e poi a Binasco, dove con la mia famiglia mi ero trasferito.

Ma sono nato e cresciuto nei campetti outdoor di Milano, al Lido di Piazzale Lotto e a Parco Sempione”.

La dieta seguita da Fedez prima della malattia

Per più di tre anni il rapper ha seguito la dieta Zona di Barry Sears. Un team di specialisti dell’alimentazione e di allenatori lo consiglia e supporta passo passo. “Lo ammetto, mi sono avvicinato a questo stile alimentare per puro edonismo. E perché sono ipocondriaco.

Con la dieta Zona mangi tanto, la fame diventa un ricordo… e l’energia non ti manca mai”.

Da adolescente con problemi di sovrappeso, Fedez ha dovuto presto darsi delle ferree regole alimentari. Che oggi fanno parte della sua quotidianità. “Non so esattamente cosa c’è nel mio frigorifero, c’è chi si occupa della spesa. Ma di sicuro non manca la bresaola, che mi piace e mi è sempre piaciuta. Un giorno però potrei diventare vegetariano”, annuncia. “In questo periodo sto anche smettendo di fumare”.