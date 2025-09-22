Giornata Mondiale dell’Alzheimer 2025: Iniziative di Sensibilizzazione e Supporto per la Salute Mentale

Il 2025 segna un altro anno di consapevolezza per la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, celebrata sotto lo slogan “Alzheimer: viverlo insieme”. Questa iniziativa mira a promuovere la sensibilizzazione riguardo a una delle forme più diffuse di demenza, che rappresenta oltre il 60% dei casi registrati nel mondo.

Con l’invecchiamento della popolazione, la demenza sta diventando un problema globale sempre più rilevante, colpendo circa 55 milioni di persone attualmente, con previsioni che suggeriscono un aumento a quasi 139 milioni entro il 2050. È fondamentale comprendere i segnali iniziali della malattia per poter intervenire tempestivamente.

La crescente incidenza dell’Alzheimer

L’età è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo della demenza, con una prevalenza che può arrivare fino al 30% tra gli over 65 anni e con un’incidenza maggiore nelle donne. Esiste anche una forma di Alzheimer a esordio precoce, che colpisce meno del 5% dei pazienti e si manifesta prima dei 65 anni. In questo caso, il 34% dei soggetti con demenza giovanile presenta Alzheimer.

Settembre: mese di sensibilizzazione

Dal 2012, il mese di settembre è dedicato alla sensibilizzazione su questa malattia, con eventi e iniziative in tutto il mondo. Ad esempio, il convegno della Fondazione OIC Onlus, tenutosi il 17 settembre a Padova, ha trattato temi legati ai disturbi neurocognitivi, evidenziando la necessità di politiche pubbliche e pratiche condivise per affrontare la crescente incidenza di queste condizioni.

L’obiettivo è costruire una rete di supporto che possa assistere con dignità le persone affette da demenza e i loro familiari. La professoressa Annachiara Cagnin, esperta in neurologia, ha sottolineato l’importanza di monitorare i cambiamenti nelle capacità cognitive e di consultare un medico in caso di sintomi persistenti.

Riconoscere i segnali precoci

Identificare i primi sintomi dell’Alzheimer può essere complesso, poiché spesso si manifestano in individui che, altrimenti, si sentono fisicamente bene. È cruciale sapere quali segnali dovrebbero spingere a cercare un aiuto specialistico per una diagnosi tempestiva.

Decalogo dell’Alzheimer’s Association

L’Alzheimer’s Association ha redatto un decalogo che guida le persone nella comprensione dei segnali da non sottovalutare. Questi includono la difficoltà a ricordare informazioni recenti, confusione su luoghi e tempi, e cambiamenti di umore o personalità. Riconoscere questi sintomi è importante per cercare assistenza medica e pianificare un intervento precoce.

È essenziale che la salute del cervello venga considerata con la stessa attenzione riservata alla salute fisica. Essere proattivi può contribuire a ridurre l’ansia riguardo a possibili diagnosi e prepararsi a nuove terapie in arrivo, aumentando così le possibilità di gestione della malattia.

Supporto e risorse disponibili

Grazie a iniziative come quella di Ebifarm, i professionisti del settore sanitario possono accedere a contributi economici per supportare i familiari non autosufficienti, un aspetto fondamentale in un contesto dove la demenza può influire pesantemente sulla vita quotidiana. Questi sussidi sono progettati per alleviare il carico finanziario delle famiglie e garantire assistenza adeguata.

In conclusione, la Giornata Mondiale dell’Alzheimer 2025 rappresenta un’opportunità per riflettere sull’importanza della sensibilizzazione e del supporto reciproco. Comprendere i sintomi iniziali e cercare aiuto può fare la differenza nella vita di chi è colpito dalla malattia e delle persone a loro vicine.