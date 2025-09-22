Febbre del Nilo: Segnalato un Nuovo Caso in Provincia di Oristano

La febbre del Nilo suscita crescente preoccupazione nella provincia di Oristano. Un paziente ultrasettantenne di Paulilatino è stato ricoverato presso l’ospedale di Cagliari, risultando positivo al virus. Questo episodio porta il totale a 31 casi umani di infezione da West Nile virus registrati nel 2025, di cui due hanno purtroppo portato a decessi. La situazione è ulteriormente aggravata dalla presenza di 24 casi di infezione tra gli animali, con un numero significativo di volatili e insetti colpiti.

Iniziative delle autorità sanitarie

In risposta all’emergenza sanitaria, le autorità competenti hanno avviato un’indagine epidemiologica per delimitare l’area di residenza del paziente contagiato. Questo intervento prevede la disinfestazione di un’area di 200 metri attorno all’abitazione, con l’obiettivo di prevenire ulteriori contagi. Un tavolo tecnico intersettoriale è stato convocato per discutere la diffusione del virus nell’Oristanese, su iniziativa del commissario straordinario della ASL 5, Federico Argiolas.

Campagne informative e coinvolgimento della comunità

Durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza di una vasta campagna informativa già avviata per educare i cittadini sui comportamenti da adottare per prevenire le punture di zanzare potenzialmente infette. A tal fine, è stata distribuita una nuova locandina bilingue, in italiano e inglese, in tutti i 88 comuni della provincia, per garantire che le informazioni raggiungano un pubblico vasto.

Inoltre, è stato messo in evidenza il ruolo cruciale delle aziende agricole e zootecniche nell’effettuare trattamenti antilarvali all’interno delle loro strutture. La Provincia di Oristano ha avviato un bando per l’assunzione di 10 nuovi disinfestatori, evidenziando la necessità di un incremento dei fondi regionali per estendere le operazioni di disinfestazione.

Trattamenti antilarvali e dati recenti

Fino ad oggi, sono stati effettuati 26.899 trattamenti antilarvali, di cui 16.000 solo nella zona della Planargia. Si registrano 5.235 trattamenti nelle strade di Oristano, 874 nelle aree periferiche e 921 nelle zone paludose e nei canali. Questi dati evidenziano l’impegno delle autorità nel contrastare la diffusione del virus e nel proteggere la salute pubblica.

Nuove segnalazioni e misure di controllo

Parallelamente, è stata segnalata una nuova allerta in Messico, dove è stato confermato un caso di verme della vite a Sabinas Hidalgo, nello stato di Nuevo León. Questo rappresenta il primo caso segnalato nel Messico settentrionale, vicino al confine con gli Stati Uniti. Le autorità sanitarie statunitensi hanno espresso preoccupazione per il potenziale impatto sull’industria zootecnica americana, poiché il caso è emerso in una zona di collegamento commerciale.

Interventi delle autorità americane

Di fronte a questo rischio, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) ha nuovamente imposto restrizioni all’importazione di bovini, bisonti e cavalli dal Messico. Le autorità hanno richiesto l’implementazione rigorosa di un piano d’azione congiunto per il controllo del parassita. Questo intervento mira a proteggere la salute dell’industria agricola statunitense e a prevenire la diffusione di infezioni.

Conclusioni e prospettive future

È fondamentale continuare a monitorare la situazione della febbre del Nilo e delle altre malattie trasmesse da vettori. Questo richiede un approccio integrato che coinvolga autorità sanitarie, aziende agricole e cittadini. L’educazione e la prevenzione rimangono strumenti essenziali per affrontare efficacemente queste problematiche sanitarie e garantire la sicurezza della comunità.