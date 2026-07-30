Giuliano Palma incanta il pubblico cosentino durante il Festival Invasioni

Il Festival Invasioni 2026 ha regalato ai cosentini una serata indimenticabile con il concerto di Giuliano Palma che ha trasformato Piazza XV Marzo in un palcoscenico di emozioni. Il cantante milanese, noto per il suo stile inconfondibile che spazia dallo ska al soul ha conquistato il pubblico con una performance carica di energia e passione.

La serata è iniziata con l’esibizione dei Lumpen street punk Heroes una band cosentina che ha saputo riscaldare l’atmosfera con i loro brani punk-rock. Tra i pezzi più apprezzati, Sembra impossibile diventato un vero e proprio inno per i tifosi del Cosenza Calcio.

Giuliano Palma: un viaggio musicale tra emozioni e ricordi

Giuliano Palma ha aperto il suo concerto con Così lontani brano presentato al Festival di Sanremo nel 2014. Il pubblico ha subito risposto con entusiasmo, cantando in coro e ballando sulle note del cantante. Tra i momenti più emozionanti della serata, la cover di Testarda io un omaggio a Gino Paoli e I Say I’sto ccà dedicato a Pino Daniele.

Il concerto è stato un vero e proprio viaggio musicale, con brani che hanno spaziato dal funk al soul passando per il rock steady e il jazz. Tra i pezzi più apprezzati, Nuvole rosa registrato in duetto con la cantautrice canadese Melanie Fiona e Musica di Musica che segna l’esordio di Palma come solista.

Momenti di interazione con il pubblico

Durante il concerto, Giuliano Palma ha intrattenuto il pubblico con aneddoti e momenti di interazione. Tra i momenti più divertenti, il racconto scherzoso sul suo nomignolo dell’epoca, The King e la dedica a Casino Royale la sua prima band. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, cantando in coro e ballando insieme al cantante.

Enzo Avitabile: il prossimo appuntamento del Festival Invasioni

L’attesa per il prossimo appuntamento del Festival Invasioni è già alta. Lunedì 27 luglio, sul palco di Piazza XV Marzo salirà Enzo Avitabile accompagnato dai Bottari. Il musicista napoletano, noto per il suo impegno sociale e le sue collaborazioni con artisti internazionali, promette una serata indimenticabile.

Avitabile porterà sul palco il suo messaggio di pace e interculturalità, con un repertorio che unisce tradizione e contemporaneità. Tra i brani più attesi, quelli che hanno fatto ballare e riflettere intere generazioni. Il concerto sarà preceduto dall’esibizione di Giovanni Segreti Bruno.

Il Festival Invasioni 2026 si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, con una programmazione ricca di talenti e momenti indimenticabili.