Longevity Day Italia 2026: Spilinga ospita l’evento nazionale sulla longevità

Spilinga è pronta a diventare il centro dell’attenzione nazionale per la sua dodicesima edizione del Longevity Day Italia un evento promosso da Aira Italia insieme al Comune di Spilinga. L’appuntamento, che si terrà il 1 ottobre presso il Salone Comunale di Piazza San Michele, è dedicato ai temi della salute dell’ambiente dell’alimentazione e del welfare.

L’evento, che ha visto crescere la sua importanza nel corso degli anni, rappresenta un punto di riferimento per amministratori, esperti scientifici, associazioni e professionisti impegnati nella costruzione di comunità più longeve e consapevoli.

Un programma ricco di contenuti e ospiti illustri

La manifestazione prenderà il via già il 30 settembre con l’arrivo delle delegazioni istituzionali, accolte dal sindaco Enzo Fulvio Marasco e guidate in una visita nel territorio prima della cena ufficiale. Il giorno successivo, moderata dal giornalista Francesco Mannarino, la giornata entrerà nel vivo con i saluti istituzionali e con un programma fitto di interventi, confronti e momenti di approfondimento.

Fausto Sposato, presidente dell’Opi di Cosenza, è anche direttore scientifico dell’evento. L’Italia, con una aspettativa di vita media di 83,4 anni, si conferma tra i Paesi più longevi al mondo: un dato che Longevity Day intende valorizzare attraverso un approccio culturale e scientifico capace di coinvolgere territori, istituzioni e cittadini.

Premiazioni e riconoscimenti

Uno dei momenti più attesi della giornata sarà la cerimonia di premiazione delle personalità che si sono distinte nel campo della salute e del welfare. Saranno premiati i medici Giovanni Bisignani, Francesco Greco, Vincenzo Panucci e Raffaele Mancini, insieme al rettore dell’Università della Calabria Gianluigi Greco. Riconoscimenti anche a figure istituzionali di rilievo come Pasqualina Straface, Roberto Occhiuto, Luigi Sbarra ed Elena Carnevali, oltre al presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Maria Gianluca Valastro.

Presente, come sempre, anche Massimino Magliocchi, presidente del Consorzio Olio di Calabria Igp, sempre molto vicino ad Aira ed alle associazioni del territorio.

La Rete delle Città della Longevità del Sud Italia

Uno dei passaggi più significativi della giornata sarà la relazione del consigliere delegato Franco Barbalace, che illustrerà l’atto costitutivo della Rete delle Città della Longevità del Sud Italia. Questo progetto innovativo punta a creare un sistema territoriale coordinato, capace di promuovere politiche di prevenzione, qualità della vita e welfare comunitario.

La chiusura dell’evento sarà affidata alla cucina mediterranea, con il pranzo presso l’Accademia Internazionale diretta da Corrado Rossi, a testimonianza del ruolo centrale dell’alimentazione nella cultura della longevità.

L’importanza della dieta per la salute del cervello

In un contesto in cui la longevità è sempre più al centro dell’attenzione, emerge l’importanza di una dieta equilibrata. Uno studio guidato da Harvard ha collegato un consumo elevato di alimenti ultraprocessati a un rischio più alto di demenza. In Italia, gli alimenti ultraprocessati costituiscono il 23% dei pasti giornalieri, aumentando l’attenzione su dieta e prevenzione.

Le raccomandazioni nutrizionali vengono presentate come strumenti per sostenere salute e longevità. Il tema rafforza l’attenzione dei professionisti sanitari su qualità della dieta e prevenzione del declino cognitivo.

La medicina preventiva e l’importanza della diagnosi precoce

La medicina moderna si basa sempre di più sulla precisione e sulla tempestività della diagnosi. Tra le tecnologie più avanzate a disposizione della salute, la Tomografia Computerizzata (TC) e la Risonanza Magnetica (RM) svolgono un ruolo cruciale, permettendo ai medici di individuare precocemente patologie, pianificare interventi mirati e monitorare l’efficacia delle terapie.

La Tomografia Computerizzata (TC) sfrutta l’acquisizione di immagini ad alta definizione ed elaborazioni tridimensionali. È fondamentale per valutare con estrema precisione strutture ossee, lesioni traumatiche, patologie oncologiche, polmonari e vascolari.

La Risonanza Magnetica (RM) utilizza campi magnetici e onde radio per restituire immagini dettagliate dei tessuti molli, del sistema nervoso, dei legamenti e delle articolazioni, senza l’impiego di radiazioni ionizzanti.

Avere un accesso rapido a questi esami non significa solo ottenere una diagnosi accurata, ma spesso fare la differenza nella tempistica e nell’efficacia di un percorso di cura.

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