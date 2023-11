Glen Powell, attore statunitense, è protagonista di un nuovo film del 2023 “Tutti tranne te”, commedia romantica. Come si tiene in forma il bel attore? Ecco la dieta di sette settimane.

Glen Powell: la dieta di sette settimane

Glen Powell, attore statunitense di successo, ha raggiunto la fama internazionale tra i protagonisti di Top Gun: Maverick del 2022. Ma è il 2003 l’anno più importante per Glen che debutta sul grande schermo nel film Missione 3D-Game Over. E’ da questo momento in poi che Powell diventa un attore molto richiesto.

Tra i tanti film a cui ha preso parte ricordiamo CSI: Miami, The Wenderll Baker Story e Jumping Off Bridges. In questo film Glen ha lavorato oltre che come attore anche come stuntman. Lo troviamo anche in Il cavaliere oscuro- Il ritorno e I mercenari 3. Al di là della sua carriera, Glen è al centro di un gossip di Hollywood che lo vede coinvolto in un triangolo amoroso tra lui, la sua fidanzata dal 2020 Gigi Paris e la sua collega Sydney Sweeney. Glen e Sydney, infatti, hanno terminato da poco le riprese del nuovo film romanico “Tutti tranne te”, che li vede protagonisti.

Ma questo rumor non è stato confermato, né smentito. In ogni caso Powell è uno degli attori americani più desiderati per il suo fisico muscoloso e che si adatta a ogni ruolo. Infatti, Glen Powell ha seguito una dieta di 7 settimane per il film Top Gun: Maverick, dieta e allenamento.

Con solo sette settimane per costruire un fisico snello e muscoloso per il sequel di Top Gun di Tom Cruise, Powell ha affidato la trasformazione del suo corpo a Nick Mitchell e al suo team Ultimate Performance. Considerato il personal trainer leader a livello mondiale, Nick, CEO di UP, ha progettato un programma di allenamento per dare a Glen l’aspetto atletico che desiderava. Ma seguire la dieta corretta di Glen Powell è stato fondamentale per aiutarlo a rimodellare il suo corpo nel corso delle sette settimane.

La dieta di Glen era molto semplice. Aveva un programma intenso e frenetico, lunghe giornate trascorse a girare sul set. Ciò significava che monitorare ogni parte del suo cibo non era l’approccio ottimale per lui. Gli è stato invece assegnato un obiettivo calorico e proteico focalizzato sul principio fondamentale di “mangiare a km zero”.

L’attore americano di Top Gun assumeva circa 2800 calorie al giorno e mangiava tre o quattro volte al giorno, con particolare attenzione alle proteine. Glen ha evitato i latticini a causa di problemi di salute intestinale. Un giorno alla settimana, le sue calorie venivano ridotte a circa 2.000, concentrandosi sulle fonti proteiche animali, come il petto di pollo, e puntando a meno di 100gr di carboidrati. Il resto delle sue calorie proveniva da fonti di grassi di buona qualità.

Glen Powell e la sua dieta: come si tiene in forma?

Uno degli attori di Hollywood più desiderati, Glen Powell è protagonista della nuova commedia romantica “Tutti tranne te” e nel 2024 di un film Twisters, un epico catastrofico. Al centro del gossip, come rivelato prima, Powell con la dieta di sette settimane ha raggiunto la perfetta forma in Top Gun: Maverick.

Nella dieta di sette settimane di Glen la qualità è sempre stata al primo posto. L’attore mangiava perlopiù pollo magro, manzo magro, pesce selvatico, come merluzzo e ippoglosso, tonno pinna gialla e gamberetti.

Il suo nutrizionista e personal trainer controllava le calorie soprattutto dei carboidrati più che dei grassi. Le sue fonti di grassi erano olio d’oliva, grassi provenienti da fonti proteiche, avocado, noci, burro biologico e olio di cocco. Le sue fonti di carboidrati erano verdure verdi, come broccoli e spinaci, riso basmati, avena e patate dolci. Grazie a questa alimentazione di sette settimane nei panni di Top Gun, Powell era perfetto tanto da essere ancora più richiesto dal settore del cinema americano.