Il Gran Premio del Giappone di MotoGP si svolgerà domenica 4 ottobre 2026 sul leggendario Mobility Resort di Motegi. Si tratta dell’ultimo appuntamento di una stagione che sta per chiudersi, con la lotta per il titolo Piloti e Costruttori ancora aperta. Dopo una mattinata di qualifiche e sprint svoltasi sotto il sole giapponese, la griglia è pronta a mettere alla prova i principali contendenti, mentre le emittenti hanno già definito gli orari di trasmissione sia in chiaro che in abbonamento.

Qualifiche, pole e sprint: i protagonisti di Motegi

Durante le qualifiche di sabato, Jorge Martin ha dominato la pista, conquistando la pole position con l’Aprilia nella sua quarta performance di prima fila della stagione. A pochi secondi, Marc Marquez ha realizzato la seconda miglior prestazione a bordo della sua Ducati, pronto a difendere la leadership del campionato. Pedro Acosta terzo in qualifica con la KTM, è stato coinvolto in un primo giro di sprint turbolento, crollando a seguito di una collisione con le Ducati di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Nel risultato finale della sprint, Marquez è partito al comando e ha mantenuto la testa per tutti i 12 giri, aggiudicandosi la vittoria e lasciando Martin in quarta posizione a seguito di una penalità per superamento dei limiti di pista.

Altri risultati significativi della sprint

In seconda fila, Marco Bezzecchi ha sbagliato la scelta della gomma posteriore, optando per la mescola media anziché la morbida, e si è fermato in sesta posizione. Enea Bastianini (KTM Tech3) ha mostrato una buona velocità, finendo terzo, ma ha retrocesso in quarta per una penalità simile a quella di Martin. Il giovane Diogo Moreira in sesta posizione, ha concluso in quarta grazie a due penalità inflitte agli avversari. Raul Fernandez ha chiuso la sprint al settimo posto, mentre l’idolo locale Ai Ogura è rimasto al nono.

Programma televisivo e streaming per il weekend di Motegi

Le tre gare – Moto3, Moto2 e MotoGP – saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sulla piattaforma Now. La MotoGP partirà alle 07:00, seguita dalla Moto3 alle 04:00 e dalla Moto2 alle 05:15. Per chi non dispone di abbonamento, la programmazione differita arriverà su TV8 Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 13:15 e MotoGP alle 14:00. Dopo la gara, Sky prevede replay alle 10:00, 12:00, 14:00 e 18:00, oltre alla possibilità di rivedere l’evento on-demand. Il weekend prevede anche momenti di intrattenimento come il Rider Fan Parade e il Paddock Live in cui gli appassionati potranno ascoltare interviste e analisi tecniche.

Classifica mondiale e prospettive per il titolo

Dopo la sprint giapponese, Jorge Martin mantiene il primo posto nella classifica Piloti con un vantaggio di 7 punti su Marc Marquez che ha guadagnato 5 punti grazie alla vittoria nella gara breve. Marco Bezzecchi scivola a -45 punti, mentre Pedro Acosta è a -79 punti, seguito da Di Giannantonio a -83 punti e Ai Ogura a -86 punti. Nella lotta costruttori, la battaglia tra Aprilia RacingDucati e KTM resta accesa, con l’Aprilia che conduce ma deve difendere la posizione nella prossima gara di Australia. Il risultato della gara di Motegi sarà cruciale per definire il capitolo finale del campionato, poiché tutti i principali contendenti arriveranno a Motegi con la motivazione di chiudere la stagione in modo decisivo.