Tom Hiddleston, ormai giunto a 45 anni, si trova di fronte al nuovo capitolo di Loki dove deve stare al passo con l’enorme presenza fisica di Chris Hemsworth. Non è una questione di ego, ma di preparazione scientifica: l’attore ha affidato la sua trasformazione a un programma ad alto volume studiato per sostenere il carico di lavoro richiesto da un ruolo da supereroe.

Il segreto non sta tanto nel nome dell’esercizio quanto nel principio fisiologico che lo supporta. Dopo i quaranta, la sintesi proteica muscolare richiede stimoli più frequenti e distribuiti, altrimenti le fibre non riescono a mantenere la loro massa. Un approccio di volume costante si dimostra quindi più efficace di una singola sessione ultra-intensa.

Il volume come leva principale dopo i quarant’anni

Un allenamento ad alto volume combina numerose serie, ripetizioni elevate e tempi di recupero controllati. L’obiettivo è duplice: favorire la crescita muscolare e potenziare la capacità di lavoro complessiva. Con l’avanzare dell’età, il corpo risponde meglio a stimoli ripetuti durante la settimana anziché a una scarica sporadica. La progressione del carico—anche solo aggiungendo una ripetizione in più rispetto alla settimana precedente—diventa il motore dei risultati a lungo termine. Hiddleston, guidato da un preparatore, applica esattamente questo principio, mantenendo una costante tensione metabolica sui muscoli.

Il programma minimalista: quattro esercizi, tanto lavoro

Il regime dell’attore si basa su soli quattro movimenti. Questa scelta non è una limitazione, ma una strategia di concentrazione. Con un menù ridotto è più facile curare la tecnica, aumentare il volume settimana dopo settimana e ridurre il rischio di infortuni da sovraccarico. Gli esercizi scelti coprono i pattern fondamentali: una spinta (panca o dip), una trazione (pull-up o rematore), un lavoro per la parte bassa (squat o affondi) e un core stabilizzatore (plank o esercizi anti-rotazionali).

Pedana di base: spinta, trazione, gambe e core

Ogni sessione prevede 4-5 serie per movimento, con 12-15 ripetizioni per serie, mantenendo i tempi di riposo tra 60 e 90 secondi. L’aumento progressivo del carico avviene settimanalmente, così da garantire che i muscoli ricevano una nuova sfida costante. La semplicità del programma facilita anche la gestione logistica: è possibile allenarsi a casa o in palestra senza bisogno di attrezzi specializzati, il che lo rende ideale per chi ha poco tempo ma vuole risultati consistenti.

Recupero, alimentazione e periodizzazione: il dietro le quinte

Il recupero è la parte più trascurata ma fondamentale. La sintesi proteica miofibrillare avviene nelle 24-48 ore successive all’allenamento, non durante la sessione stessa. Perciò sonno di qualità (7-8 ore), apporto proteico adeguato (circa 1,7-2,0 g/kg di peso) e giorni di scarico attivo sono obbligatori. Hiddleston lavora con nutrizionisti e preparatori che strutturano il lavoro in cicli: fasi di accumulo di volume, fasi di intensificazione e periodi di recupero attivo, evitando qualsiasi improvvisazione.

Come adattare il metodo alla tua vita

Per chi desidera replicare questo approccio, i punti chiave sono: meno esercizi, più volume su quelli selezionati; coerenza prima dell’intensità allenandosi 3-4 volte a settimana in modo regolare; monitorare la densità di lavoro (quanto lavoro si svolge in un tempo prestabilito) per verificare i progressi; infine, non trascurare sonno e nutrizione. Seguendo questi principi, è possibile migliorare la composizione corporea e la forza anche dopo i 40 anni, senza ricorrere a programmi complessi o a ore in palestra.