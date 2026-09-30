Il Comune di Bruino lancia la campagna fitness per tutti una serie di sessioni gratuite di esercizio a corpo libero pensate per chiunque voglia muoversi all’aria aperta senza spendere.

Calendario, luogo e orari

Le attività si svolgeranno nel verde del Parco Valverde tutti i sabati di ottobre 2026: il 3, 10, 17, 24 e 31. Ogni incontro avrà inizio alle 10:00 e terminerà alle 12:00, offrendo due ore di allenamento guidato in un contesto naturale e sicuro.

Il professionista che accompagnerà gli allenamenti

Le sessioni saranno condotte dal personal trainer Stefano Del Sal riconosciuto per la sua capacità di adattare gli esercizi a diversi livelli di preparazione. Il suo ruolo è garantire una corretta esecuzione dei movimenti e intervenire prontamente per evitare infortuni.

Il percorso settimanale

3 ottobre – Scopri il parco e le sue attrezzature

Inizieremo con una panoramica delle strutture presenti, spiegando le regole d’uso e i principi di base per sfruttarle al meglio.

10 ottobre – Forza e controllo

Verranno proposti esercizi fondamentali, come squat, affondi e plank, per migliorare la tonificazione muscolare e la stabilità del core.

17 ottobre – Mobilità e flessibilità

Una routine di stretching guidato aiuterà a rendere le articolazioni più libere, favorendo una postura corretta e riducendo la tensione.

24 ottobre – Circuit training

Metteremo in pratica le conoscenze acquisite, alternando esercizi di forza, cardio e mobilità in un circuito ad alta intensità.

31 ottobre – Allenarsi in sicurezza

L’ultimo appuntamento sarà dedicato a consigli pratici, errori comuni da evitare e buone abitudini per proseguire l’attività fisica in autonomia.

Iscrizione e gestione dei posti

L’iscrizione è obbligatoria e avviene in modo rapido scansionando il QR code presente sulla locandina ufficiale. Per ciascuna data sono disponibili circa 20 posti assegnati secondo l’ordine di registrazione. Dopo la registrazione, la conferma arriverà via e-mail dall’indirizzo scuola.sport@ con invito a verificare anche la cartella spam.

Obiettivi e impatto sulla comunità

L’iniziativa vuole promuovere un stile di vita attivo valorizzare gli spazi verdi e creare momenti di aggregazione tra i cittadini. Partecipare a fitness gratuito non solo migliora la salute individuale, ma rafforza il senso di appartenenza a una comunità più sana e dinamica.