Nel panorama delle applicazioni sportive, B42 si distingue per aver creato un ecosistema di allenamento esclusivamente dedicato al calcio. Non si tratta di un semplice programma di fitness genericamente etichettato, ma di una suite più di 500 000 giocatori attivi che combina esercizi di atletica e drill con la palla adattati al ruolo, al livello e alle caratteristiche fisiche di ciascun utente.

Il percorso di personalizzazione: dal profilo alla PlayerCard

Il viaggio inizia con la creazione di un profilo dettagliato, dove l’app raccoglie età, sesso, posizione in campo e livello di fitness. Grazie a Oliver Schmidtlein ex fisioterapista della nazionale tedesca (DFB) e titolare della licenza UEFA Pro, i dati vengono trasformati in un programma su misura. Ogni giorno, l’utente può scegliere tra sessioni di 5, 15 o 25 minuti, eseguibili a casa, in palestra o direttamente sul campo. Al termine di ogni allenamento, la PlayerCard visualizza in modo chiaro punti di forza e debolezze, consentendo di monitorare progressi reali e non solo percezioni.

Sessioni di lavoro: esercizi e drill specifici

Il catalogo comprende più di 400 esercizi e 500 drill, tutti progettati per migliorare passaggi, ricezioni, dribbling e scatti finali. Nessun attrezzo superfluo è richiesto: basta il terreno di gioco e la palla. I programmi includono anche percorsi di recupero per chi ha subito infortuni comuni nel calcio, con esercizi mirati a ridurre il rischio di recidiva e a facilitare il ritorno in campo.

Gamification e community: motivazione costante

Per rendere l’allenamento più coinvolgente, B42 introduce elementi di gioco: ogni sessione genera XP che consente di scalare di livello, mentre le leghe permettono di sfidare calciatori di tutto il mondo. Le Skill Challenges mettono alla prova le capacità acquisite e le Streaks premiamo la costanza, trasformando la disciplina quotidiana in una vera competizione sociale. Inoltre, la community integrata favorisce lo scambio di consigli e la condivisione dei risultati, creando un ambiente di supporto reciproco.

Programmi avanzati e funzionalità premium

Chi desidera un livello di dettaglio ancora più elevato può sottoscrivere B42 Boost, che sblocca l’accesso a più di 500 workout aggiuntivi, al tracciamento GPS della corsa e a statistiche approfondite. La garanzia “soddisfatti o rimborsati” assicura di provare l’intera piattaforma senza rischi. I piani premium includono anche percorsi di comeback per infortuni specifici, consentendo a ciascun atleta di tornare in forma nel modo più efficace possibile.

Grazie a un approccio scientifico, al supporto di professionisti del settore e a una community globale, permette a chiunque – dal dilettante al professionista – di traslare gli sforzi di pochi minuti al giorno in miglioramenti tangibili sul campo.