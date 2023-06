La perdita dell’udito può avere un impatto significativo sulla qualità della vita di una persona, ma fortunatamente esistono soluzioni moderne che possono aiutare a ripristinare l’udito e migliorare la comunicazione. Gli apparecchi acustici sono dispositivi tecnologicamente avanzati progettati per amplificare i suoni e migliorare la percezione uditiva delle persone affette da ipoacusia. Tuttavia, scegliere l’apparecchio acustico giusto può risultare una decisione complessa. In questo articolo, esploreremo i fattori da considerare nella scelta di un apparecchio acustico, compresi i prezzi e forniremo preziosi consigli per facilitare la tua decisione. Che tu sia alle prime armi con gli apparecchi acustici o desideri sostituire il tuo vecchio dispositivo, questa guida ti fornirà informazioni utili per prendere la scelta migliore e migliorare la tua esperienza uditiva: scopri quanto costa un apparecchio acustico.

Tipi di apparecchi acustici e costi

Gli apparecchi acustici sono disponibili in diverse tipologie, ognuna con caratteristiche e funzionalità specifiche. Di seguito, approfondiremo i principali tipi di apparecchi acustici e i loro prezzi medi:

Apparecchi acustici in-ear (ITE – In-The-Ear)

Gli apparecchi acustici in-ear sono dispositivi personalizzati progettati per adattarsi al condotto uditivo dell’utente. Questo tipo di apparecchio acustico è suddiviso in tre categorie principali: In-The-Canal (ITC), Completely-In-Canal (CIC) e Invisible-In-Canal (IIC).

Gli apparecchi acustici In-The-Canal (ITC) sono realizzati su misura per adattarsi parzialmente all’interno del condotto uditivo, risultando discreti e comodi da indossare. Essi offrono una buona qualità del suono e possono essere dotati di diverse funzionalità avanzate come la riduzione del rumore e la connettività wireless. Tuttavia, a causa delle loro dimensioni, potrebbero non essere adatti per tutti i tipi di perdita uditiva.

I Completely-In-Canal (CIC) sono più piccoli e vengono inseriti completamente nel condotto uditivo, rendendoli praticamente invisibili agli occhi degli altri. Questa caratteristica li rende molto discreti, ma a causa delle loro dimensioni ridotte, potrebbero non essere adatti per persone con perdite uditive più severe.

Gli apparecchi acustici Invisible-In-Canal (IIC) sono ancora più piccoli e si posizionano profondamente all’interno del condotto uditivo, rendendoli completamente invisibili quando indossati. Questi dispositivi offrono un elevato grado di discrezione e comfort, ma possono non essere adatti per tutti i tipi di perdita uditiva, specialmente per quelli più severi.

I prezzi medi degli apparecchi acustici in-ear possono variare dai 1.000 ai 3.000 euro per orecchio.

Apparecchi acustici retroauricolari (BTE – Behind-The-Ear)

Gli apparecchi acustici retroauricolari rappresentano una delle opzioni più popolari e versatili per chi cerca una soluzione uditiva di qualità. Questi dispositivi, posizionati dietro l’orecchio, offrono numerosi vantaggi che li rendono adatti a una vasta gamma di perdite uditive.

Uno dei principali vantaggi di questi apparecchi è la loro capacità di adattarsi a diverse tipologie di perdite uditive, che vanno dalla lieve alla grave. Grazie alla loro posizione esterna all’orecchio, sono in grado di amplificare il suono in modo efficace e fornire una migliore qualità uditiva. Inoltre, essendo collegati a un auricolare personalizzato che si adatta all’orecchio dell’utente, offrono un comfort e una vestibilità ottimali.

Un’altra caratteristica importante dei dispositivi retroauricolari è la loro capacità di integrare funzionalità avanzate. Molte versioni moderne offrono la connettività wireless, consentendo agli utenti di connetterli a dispositivi come smartphone, tablet o televisori, per godere di una maggiore flessibilità e facilità d’uso. Questa funzionalità consente di trasmettere il suono direttamente agli apparecchi acustici, garantendo una migliore comprensione del parlato e un’esperienza uditiva più piacevole.

Inoltre, gli apparecchi acustici retroauricolari sono dotati di sistemi di riduzione del rumore, che aiutano a filtrare e ridurre i rumori di fondo indesiderati. Questo è particolarmente utile in ambienti rumorosi o affollati, dove è necessario concentrarsi sul suono desiderato senza essere disturbati da interferenze esterne.

I prezzi medi degli apparecchi acustici retroauricolari possono variare dai 1.500 ai 4.000 euro per orecchio.

È importante tenere presente che i prezzi degli apparecchi acustici possono variare in base al marchio, alle funzionalità aggiuntive e alla regione in cui si acquistano. Inoltre, alcuni apparecchi acustici potrebbero richiedere ulteriori costi per la consulenza audiologica e il servizio post-vendita. Prima di effettuare un acquisto, è sempre consigliabile consultare un audiologo o uno specialista dell’udito per determinare il tipo di apparecchio acustico più adatto alle proprie esigenze specifiche e budget.