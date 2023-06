Pancia piatta: i segreti per avvicinarsi all’obiettivo velocemente

Obiettivo pancia piatta! Quante donne lo desiderano? Tutte da sempre, e soprattutto in vista dell’estate che è arrivata. Non è necessario però dover seguire rigide diete o fare sacrifici enormi. Esistono molti rimedi per raggiungere ottimi risultati, in poco tempo. Ecco alcuni segreti.

Pancia piatta: come riuscirci velocemente?

Avere una pancia piatta perfetta in poco tempo e senza troppa fatica è possibile anche senza diete drastiche e ore e ore di allenamento duro. Non lo credete possibile? Provate a seguire questi preziosi segreti per avvicinarvi all’obiettivo pancia piatta in poco tempo.

L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale, per almeno una settimana eliminate formaggi, insaccati e i legumi, per degli spuntini spezza fame prediligete invece frutta e verdura.

Per dimagrire svolgete allenamenti cardio, ce ne sono moltissimi davvero semplice ed efficaci che potete fare anche a casa. Fate anche molti esercizi addominali e se il tempo lo consente fate una corsetta o una camminata veloce all’aria aperta della durata di almeno mezz’ora.

Per sgonfiare la pancia sono anche ottime le tisane a base di carciofi e zenzero, quelle depurative e disintossicanti e i centrifugati di frutta e verdura.

Per depurare l’organismo e sgonfiare la pancia è indispensabile bere un’adeguata quantità di acqua, almeno un litro e mezzo al giorno. Anche le fibre sono molto importanti, bisogna assumere quotidianamente cereali integrali, crusca, verdure crude, pasta e pane integrale ecc.

Evitare gli eccessi a tavola con fritti, alcolici, e cibi troppo ricchi di grassi. La partita della pancia piatta o meno si gioca attorno a questi due poli, e non bisogna per forza sprecare soldi in costose e faticose diete dimagranti per arrivare all’obiettivo.

A cena non bisogna mai esagerare a tavola perché questo favorisce la presenza di grasso a livello addominale. Ogni giorno potete invece concedervi una manciata di frutta secca, questa oltre ad essere ricca di vitamine, sali minerali e grassi insaturi dona un incredibile senso di sazietà.

E ancora un altro segreto pancia piatta. Per favorire il drenaggio e la riduzione del grasso in eccesso sulla zona è davvero molto utile ed efficace fare dei massaggi sulla pancia, per farli utilizzate una crema idratante ogni giorno dopo la doccia facendo dei piccoli movimenti circolari con le mani.

Segreti per ottenere la pancia piatta

Riduci gli zuccheri. In risposta all’assunzione di alimenti molto ricchi di zuccheri, il nostro corpo può aumentare la produzione di insulina, un fattore che è in grado di aumentare l’accumulo di grasso addominale.

Chi ha problemi di accumulo di grasso a livello addominale dovrebbe curare l’alimentazione anche dal punto di vista dell’indice glicemico.

Dormi di più. L’aumento di peso corporeo e l’accumulo di grasso a livello della pancia e della parte superiore del corpo può essere legato alla produzione di cortisolo da parte dell’organismo, dovuta allo stress.

In questo caso potreste trovare il modo di limitare almeno in parte i fattori di stress che rendono le vostre giornate pesanti e di ritagliarvi almeno alla sera un momento di relax, con tecniche di rilassamento che possono modulare i livelli di cortisolo presenti nel nostro organismo, ma anche dormire meglio, l’azione più efficace per ridurre l’ormone dello stress.

Uno dei nemici della pancia piatta? La ritenzione idrica. Se vi accorgete di soffrire di ritenzione idrica, la colpa potrebbe essere di un consumo eccessivo di sale.

Dunque fate attenzione soprattutto al sale aggiunto nei prodotti confezionati e in lattina, ma anche nei piatti pronti e surgelati, e cercate di seguire un’alimentazione il più possibile naturale con poco sale.