Guida completa sul cancro al seno: sintomi, diagnosi e opzioni di trattamento

Il tumore della mammella rappresenta una delle neoplasie più comuni tra le donne, con un’incidenza che si attesta intorno al 30% di tutti i tumori femminili. In Italia, ogni anno si registrano circa 54.000 nuovi casi, con una donna su otto che si trova a dover affrontare questa diagnosi nel corso della propria vita. Sebbene le forme ereditarie siano meno comuni e associate alle mutazioni BRCa1 e BRCa2, la maggior parte dei tumori è influenzata da fattori ormonali e ambientali. La buona notizia è che, grazie a diagnosi tempestive, screening regolari e trattamenti innovativi, la prognosi continua a migliorare, riducendo la mortalità e aumentando le possibilità di guarigione.

Incidenza e sopravvivenza del tumore al seno

Le ultime stime indicano che nel 2024, in Italia, circa 54.000 donne riceveranno una diagnosi di tumore al seno, con circa 600 casi tra gli uomini. La sopravvivenza a cinque anni dopo la diagnosi è del 88%, e attualmente circa 925.000 donne vivono dopo aver affrontato questo tipo di tumore. Questi dati evidenziano non solo l’importanza di sensibilizzare sulla malattia, ma anche il potenziale di prevenzione attraverso screening regolari e uno stile di vita sano.

Tipi di tumore al seno

Quando si discute di tumore al seno, è fondamentale differenziare tra il carcinoma infiltrante e il carcinoma in situ. La maggior parte delle cellule tumorali presenta recettori per gli ormoni estrogeni e progesterone, che favoriscono la crescita cellulare. La struttura della mammella, che assomiglia a un grappolo d’uva, è composta da ghiandole che producono latte e da dotti che lo conducono verso il capezzolo. Durante l’autopalpazione, è utile conoscere la propria conformazione per identificare eventuali noduli che possono richiedere ulteriori accertamenti medici.

Fattori di rischio e prevenzione

I fattori di rischio per lo sviluppo del tumore al seno possono essere divisi in due categorie: non modificabili e modificabili. Tra i primi rientrano la genetica e l’età, mentre i secondi includono l’alimentazione e lo stile di vita. La ricerca ha dimostrato che il sovrappeso e la vita sedentaria sono associati a un aumento del rischio. Le donne sono incoraggiate a mantenere uno stile di vita attivo e a seguire una dieta equilibrata per ridurre il rischio di sviluppare questa malattia.

Diagnosi precoce

La prevenzione secondaria, che mira alla diagnosi precoce, è cruciale per aumentare le possibilità di guarigione. Per lesioni inferiori a 1 cm, la probabilità di recupero supera il 90%. È consigliabile che le donne effettuino l’autopalpazione mensilmente, senza ansia, come parte della loro routine. Infatti, la maggior parte dei noduli viene scoperta casualmente, piuttosto che attraverso un’autopalpazione mirata. Grazie ai progressi nella diagnostica, oggi il 35% dei tumori è diagnosticato in fase preclinica attraverso mammografie e ecografie.

Terapie e trattamenti

Il trattamento del tumore al seno richiede un approccio multidisciplinare. La chirurgia rimane il principale metodo di cura, con interventi sempre più conservativi come la quadrantectomia, che rimuove solo una parte della ghiandola mammaria. Il linfonodo sentinella viene anche analizzato per valutare la diffusione del tumore. A seconda del rischio di recidiva, possono essere raccomandati trattamenti adiuvanti come la chemioterapia o la ormonoterapia.

Innovazioni terapeutiche

Le nuove terapie includono approcci più mirati, come l’uso di farmaci antiestrogeni e terapie immunologiche, che stimolano il sistema immunitario a combattere le cellule tumorali. Queste innovazioni hanno portato a miglioramenti significativi nella qualità della vita delle pazienti e nel tasso di sopravvivenza. La terapia personalizzata, che considera le caratteristiche specifiche del tumore e della paziente, sta diventando sempre più comune, portando a risultati migliori.