Gunther: la dieta perfetta per la WWE

Gunther è il suo nome sul ring: stiamo parlando del più conosciuto e temuto wrestler austriaco della WWE, dove si esibisce nel roster di Raw ed è l’attuale detentore dell’Intercontinental Championship. Il suo regno con l’Intercontinental Championship, di 623 giorni, è il più lungo nella storia del titolo. 36 anni di Vienna, Gunther ha un’altezza di 1,93 m per un peso di 135 kg, un fisico invidiabile e tantissima forza e potenza da far paura agli avversari.

Walter alias Gunther sul ring rivela come fa a mantenere un fisico come il suo, non solo con tanta forza ma potenza e anche agilità di movimento. Così ha rivelato la sua dieta perfetta per combattere per la WWE. Prima di arrivare al wrestling major l’austriaco si è esibito in tutto il mondo, e ha raccontato anche del modo di nutrirsi degli atleti Wwe, che sono seguiti costantemente da esperti.

“Tutti abbiamo un coach, uno staff di nutrizionisti. C’è una grande struttura, anche perché stiamo spesso in viaggio”. La dieta di Gunther consiste in tante proteine per avere energie e in palestra fa sempre cardio, che è fondamentale. Poi si allena con i suoi compagni sul ring e in palestra si va dalle 4 alle 5 volte a settimana. Questo è il metodo di base del record man e dei suoi compagni di WWE.

Nonostante viva da anni negli Stati Uniti Gunther non rinuncia alla sua cucina d’origine, quella austriaca ma è un grande appassionato di cibo italiano. Della nostra cucina ama in particolare il carpaccio e la pasta alla carbonara, “L’Italia è un posto meraviglioso di cui amo la cultura. E poi, oltre alle tradizioni del vostro paese, c’è il sushi”, racconta il wrestler. Uno dei suoi nemici sul ring è Brock Lesnar, che lo scorso anno ha affrontato sul ring in arena. “Credo che Brock possa essere il mio nemico naturale”.

Per il resto del tempo però Gunther mantiene una dieta equilibrata che è alla base della carriera di un wrestler. Essendo spesso impegnati sul ring, si deve sempre adattare l’alimentazione a quello che è chiamato a fare. Dunque non c’è spazio per gli sgarri, se non occasionali, poiché lo stile di vita dei wrestler è legato strettamente a ciò che si mangia. Senza cura per l’alimentazione non c’è gara che si possa vincere.