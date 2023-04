La dieta di Cody Rhodes: cosa mangia il wrestler?

Rimanere in forma per tutta la stagione, per tanti anni di fila, è il cruccio di un po’ tutti gli sportivi. Una categoria che ha sempre avuto un rapporto molto stretto con l’alimentazione e la dieta è quella dei lottatori: uno dei personaggi più noti del wrestling oltreoceano, anche a causa della sua alimentazione particolare è Cody Rhodes. Classe 1985, Rhodes calca i ring per la WWE dal 2005, e la forma fisica impeccabile è sempre stata una dei suoi cavalli di battaglia.

Cosa mangia Cody Rhodes, la dieta del wrestler americano

Una delle cose più difficili per tutti wrestler è riuscire a mantenere un’alimentazione equilibrata nel corso dei loro molti impegni sportivi, soprattutto quando sono in giro per il mondo. Per questo, soprattutto in passato, la dieta non era decisamente al centro dell’attenzione dei wrestler, ma tutto è cambiato nel corso dell’ultimo decennio.

Molte carriere grazie al miglioramento dell’alimentazione, si sono allungate molto, esempio principe può essere considerato Cody Rhodes, uno dei primi lottatori ad introdurre costantemente la dieta nella sua routine.

Così si espresse in un’intervista a tema tempo fa: “Più ci si addentra in questo campo, più ci si rende conto che, oltre a essere artisti, siamo anche atleti professionisti. E se non trattate il vostro corpo come un atleta professionista, se non fate questi investimenti, ve ne pentirete”. A stimolare precocemente Rhodes verso questa via fu un libro: “Mangia questo, non quello“. Quando lavoravo con la WWE, quel libro era una cosa importante perché la preparazione dei pasti non era ancora così importante. Eat This, Not That è stato utilissimo per capire: “Ok, se devo andare in questo fast food, se tolgo la maionese da questo, se tolgo il panino, se chiedo di non mettere l’olio negli hashbrown…”. Sono questi piccoli accorgimenti che dimostrano l’impegno delle persone, e sono in grado di migliorare le performance“.

Per mantenere la sua forma pazzesca, che consiste in poca massa grassa ed una massa muscolare ingente, il wrestler statunitense deve mangiare in pratica ogni tre ore durante il giorno. La colazione è ovviamente molto importante per iniziare la giornata con la giusta spinta: Rhodes solitamente mangia albumi d’uovo, toast di grano secco, ma soprattutto niente carne.

Il piatto tipico di Rhodes prima di un impegno sportivo consiste in carne bianca (il wrestler mal sopporta la carne rossa, che fatica a digerire), riso in bianco o patate dolci il tutto immerso in salsa di arachidi tailandese. Oltre a questo una dose abbondante di verdure.

Come da copione, le verdure non sono precisamente amate dall’atleta, che però si sforza di mangiarle soprattutto nei momenti della stagione che precedono gli incontri e perciò la forma fisica deve essere al massimo.

Grazie ad un’alimentazione sana, allenamenti modulati, e le giuste scelte di carriera, Rhodes a 37 anni è ancora un wrestler importante oltre che dirigente. Suo motivo di vanto è l’essere da sempre un atleta natural: il non aver utilizzato sostanze dopanti da giovani gli ha infatti permesso di non essere dipendente da alcuna sostanza, e soprattutto di incrementare anno dopo anno le sue performance contando solo sulla sua dedizione al lavoro.