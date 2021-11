La zucca è un vegetale molto apprezzato in cucina, ma in realtà si tratta di un prodotto ricco di benefici a livello cosmetico. In particolare la zucca risulta in grado di dare una mano a contrastare la cellulite in modo naturale.

Zucca contro la cellulite

La zucca risulta essere un ottimo anti-cellulite naturale grazie alle proprietà depurative e snellenti che offre all’organismo. Il suo consumo frequente quindi aiuta di molto a mantenere la pelle elastica e sana, riducendo la cellulite presente su gambe, glutei e addome.

Questo vegetale è anche in grado di regolarizzare l’intestino e di drenare gli accumuli di acqua. Le sue proprietà permettono poi di ottenere un effetto rigeneranti sulla pelle grazie ad un effetto anti età incredibilmente efficace.

Grazie al riequilibrio idrico offerto dalla zucca a livello cellulare, tale alimento previene e rende meno visibile l’inestetismo della cellulite.

Semi di zucca per contrastare la cellulite

I semi di zucca sono dei semi ricchi di acidi grassi essenziali, fitosteroli, oligominerali e cucurbitine. Una volta essiccati è possibile consumarli durante il giorno come snack oppure aggiungerli alle insalate per renderle più ricche. Questi offrono un importante azione diuretica e di conseguenza risultano capaci di dare una mano a ridurre la ritenzione idrica e la cellulite che spesso ne deriva.

Oltre ai semi della zucca, anche la buccia della zucca bitorzoluta è utile per ridurre la cellulite. Dopo aver utilizzato la polpa, tagliate un pezzo di buccia e utilizzatela per effettuare un gommage sulle zone del corpo più gonfie.

Eliminare i liquidi in eccesso grazie alla zucca

La zucca è un alimento in grado di dare una mano alla depurazione dell’organismo. Consumando questo vegetale come centrifugato è possibile infatti sgonfiare l’addome e anche eliminare i liquidi in eccesso.

In caso di cellulite, queste operazioni sono fondamentali in quanto aiutano a ridurre l’inestetismo e anche a prevenirne la comparsa.