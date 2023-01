Ragni in casa: cause e come disfarsene

Si è soliti vederli negli angoli del soffitto o in alcune fessure dove tessono le loro ragnatele. I ragni in casa sono ospiti fissi e la presenza delle ragnatele può essere indice di un’abitazione poco pulita e ordinata. Scopriamo come si possono allontanare e quali metodi adottare.

Ragni in casa

L’aracnofobia è una delle fobie maggiormente comuni e diffuse. Denota la paura dei ragni, questi animaletti che, sebbene creino ragnatele che possono affascinare, in realtà hanno un aspetto che può causare repulsione tra gli esseri umani. Sono considerati dei veri e propri spazzini poiché con le loro ragnatele ripuliscono gli ambienti di altri insetti, come cimici, mosche, ecc.

Appartengono alla famiglia degli aracnidi e si nutrono prevalentemente di insetti. Sicuramente la loro presenza in casa è particolarmente visibile, non solo per la ragnatele che creano. Tendono a trovarsi un po’ ovunque: dagli angoli dei soffitti alle mensole sino ad arrivare in cima al letto. Il segno della loro presenza sono appunto le ragnatele che sono in grado di tessere molto bene.

Possono nascondersi in angoli e fessure impensabili e ben nascosti. Sono principalmente attratti da fonti di luce ed è per questa ragione che si trovano vicino alle vetrate oppure alle finestre dove sicuramente i ragni sono certi di poter trovare insetti di cui sono ghiotti per cibarsi.

In casa entrano prevalentemente per cercare riparo tepore, ma anche per tessere le ragnatele dove possono intrappolare gli insetti. In casa entrano da fessure, porte e finestre, ma anche dalle zanzariere che sono lacerate. Sono esseri verso i quali non c’è bisogno di allarmarsi, anche perché sono assolutamente innocui tranne alcune specie come il ragno violino o la Vedova Nera considerati più pericolosi e nocivi.

Ragni in casa: come comportarsi

Dal momento che i ragni in casa sono una presenza alquanto comune poiché particolarmente diffusi, bastano alcuni semplici accorgimenti per cercare di tenerli lontani e soprattutto per fare in modo che non entrino in casa. Siccome possono entrare in casa dalle zanzariere che sono lacerate, sarebbe meglio provare a sostituirle.

Nel caso di crepe e fessure, altre zone da cui possono entrare nelle abitazioni, è consigliabile sigillare questi angoli con dello stucco o del silicone che impedisce a questi esseri di fare il loro ingresso. Oltre alle zanzariere, si possono anche installare delle spazzole o gomme antintrusione da applicare alle porte e alle finestre.

Sebbene i ragni non siano particolarmente attratti dalla luce artificiale, questa fonte di illuminazione può però attirare altri insetti di cui questi aracnidi si nutrono. A quel punto, il ragno potrebbe entrare proprio per cibarsene. Per questa ragione, sarebbe meglio tenere le luci esterne spente soprattutto la notte onde evitare la loro presenza nell’appartamento.

Si possono anche applicare delle tende scure in modo che impediscano alle luci esterne di raggiungere l’interno. Tenere la casa ben pulita e ordinata è sicuramente un altro accorgimento da adottare, così come alcuni rimedi naturali quali una soluzione a base di aceto bianco e acqua da spruzzare nelle zone da cui entrano in modo che stiano lontani.

Ragni in casa: repellente naturale

Considerando che i ragni in casa sono alquanto comuni, insieme a rimedi naturali e piccoli accorgimenti, potrebbe essere utile l’uso di un repellente naturale come Ecopest Home. Un rimedio a base naturale che è considerato una ottima alternativa a veleni e insetticidi che contengono sostanze dannose.

Questo repellente è un prodotto tecnologico che funziona tramite interferenza magnetica e ultrasuoni che sono inudibili per gli esseri umani, ma che questo tipo di aracnide riesce a captare per cui si allontana evitando di avvicinarsi all’abitazione. Una formula semplice ed economica, ma efficace per ogni insetto.

