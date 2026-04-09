Identità, tempo ed esperienza possibile: riflessioni kantiane e incontro accademico

Il Dipartimento di Filosofia propone un incontro dedicato alla relazione tra identità, tempo ed esperienza possibile, esaminata attraverso la lente del pensiero kantiano. La proposta vuole offrire uno spazio di riflessione serrata in cui ricostruire come, secondo Kant, la forma temporale e le condizioni soggettive della conoscenza contribuiscano a costituire ciò che chiamiamo io e la possibilità dell’esperienza stessa. L’appuntamento è previsto per il 13 aprile 2026 Ore 10.00-12.00 e si svolge presso il Dipartimento di Filosofia: i dati pratici e i referenti sono inseriti alla fine del testo.

Il nucleo tematico: perché il nesso conta

Nella tradizione kantiana la nozione di sintesi e il ruolo delle forme a priori sono fondamentali per comprendere come la percezione si organizzi temporalmente e come l’identità personale emerga come effetto di processi cognitivi. Questo incontro propone di mettere a fuoco tali elementi, interrogando in che modo il tempo non sia solo una cornice esterna ma una struttura che condiziona la stessa possibilità di esperienza. L’obiettivo è discutere le conseguenze concettuali per la teoria della conoscenza e per la filosofia della persona, riflettendo su problemi come la persistenza dell’identità nel cambiamento e la natura dell’unità temporale dell’io.

Concetti chiave per l’analisi

Per orientare il dibattito verranno richiamati strumenti interpretativi come la distinzione tra esperienza empirica e condizioni trascendentali, nonché la funzione della sintesi trascendentale. Questi concetti permettono di interrogare come la coscienza unificatrice renda possibile la continuità identitaria nel tempo e quali limiti imponga alla nozione di esperienza possibile. La discussione cercherà di tradurre questi termini tecnici in questioni operative per filosofi della mente e storici della filosofia, evidenziando punti di contatto e tensione tra approcci contemporanei e la lettura kantiana.

Modalità dell’evento e organizzazione

L’incontro è organizzato e coordinato da Gualtiero Lorini (Università degli Studi di Verona) e Francesco Valerio Tommasi (Sapienza Università di Roma). Si terrà in presenza presso Aula XIII – Villa Mirafiori (Via Carlo Fea 2, Roma), con inizio alle 10.00 e conclusione prevista per le 12.00. L’impostazione prevede introduzioni, interventi di approfondimento e uno spazio finale per il confronto con il pubblico: una formula pensata per favorire sia la precisione argomentativa sia la discussione aperta. Per richieste di informazioni è disponibile il contatto email ufficiale: [email protected].

Struttura e partecipazione

Il programma alterna presentazioni brevi a momenti di dialogo; in tal modo si intende stimolare un confronto vivo tra ricercatori e studenti. La natura dell’evento è seminariale, con un’attenzione particolare al rigore concettuale e alla chiarezza espositiva: partecipare offre l’opportunità di confrontarsi con interpretazioni diverse di Kant e di valutare le ricadute contemporanee del suo pensiero su temi come identità personale e temporalità. La partecipazione è aperta e rivolta a chiunque sia interessato ai problemi filosofici evidenziati.

Perché vale la pena partecipare

Prendere parte a questo appuntamento significa entrare in dialogo con questioni fondamentali che attraversano la filosofia moderna e contemporanea: comprendere come la categoria del tempo strutturi l’esperienza permette di ripensare la nozione di io non come dato immediato ma come risultato di condizioni conoscitive. Il confronto con letture critiche e interpretative aiuta a chiarire implicazioni pratiche e teoriche, offrendo strumenti utili sia alla ricerca accademica sia alla formazione filosofica degli studenti. Inoltre, l’evento rappresenta un’occasione di networking per chi lavora su temi affini.

Informazioni pratiche

L’appuntamento è promosso dal Dipartimento di Filosofia. Gli interessati possono inviare domande e richieste di chiarimento all’indirizzo [email protected]. Il luogo dell’incontro è indicato come Villa Mirafiori, Aula XIII in Via Carlo Fea 2, Roma. Il programma si svolgerà il 13 aprile 2026 Ore 10.00-12.00, con introduzione e coordinamento affidati a Lorini e Tommasi. Si raccomanda puntualità per rispettare i tempi di dibattito previsti.