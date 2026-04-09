Yoga all’aperto a TuliPark: lezione, ingresso e tulipani in offerta

Se cerchi un modo per riconnetterti con il corpo e la natura, questa proposta al TuliPark è pensata proprio per te. Una lezione di yoga all’aperto in uno spazio immerso nel verde può diventare un’occasione per rallentare, respirare e recuperare quella sensazione di equilibrio spesso dispersa dalla vita quotidiana. L’appuntamento si svolge con orari precisi e condizioni chiare, così da permettere a chiunque di organizzarsi con tranquillità.

Le sessioni sono pianificate per sabato 11 e domenica 12 con orario dalle 10:00 alle 11:15, offrendo un tempo sufficiente per pratica, rilassamento e piccoli rituali finali. Il formato è studiato per essere accessibile sia a chi si avvicina per la prima volta allo yoga sia a praticanti più esperti che desiderano sperimentare la pratica all’aria aperta. In ogni paragrafo seguente troverai i dettagli su cosa è incluso, come prepararti e chi condurrà le lezioni.

Cosa comprende il biglietto

Il ticket costa 15€ e comprende diversi elementi pensati per un’esperienza completa: una lezione di yoga all’aperto, l’ingresso al parco e la possibilità di raccogliere 5 tulipani. È importante notare che il prezzo è stato ridotto rispetto al costo originale di 20,00€; la promozione rende l’evento più accessibile. Sono disponibili posti limitati (28 posti per ciascuna delle due date), quindi chi desidera partecipare è invitato a prenotare per tempo. Il biglietto non include il tappetino: il tappetino è a carico dei visitatori, quindi ricordati di portarlo con te.

Consigli pratici prima di partecipare

Per vivere al meglio la lezione è utile arrivare con alcuni accorgimenti: porta un tappetino personale, acqua, abbigliamento a strati e, se lo desideri, una piccola coperta per il rilassamento finale. Poiché l’attività si svolge all’aperto, considera un cappello o crema solare in caso di sole e una giacca leggera se il mattino è fresco. Se intendi raccogliere i 5 tulipani inclusi, fallo con rispetto per l’ambiente e seguendo le indicazioni del personale del parco; la raccolta è parte dell’esperienza ma va gestita con cura per preservare gli spazi verdi.

Chi conduce la lezione e stile della pratica

La lezione sarà guidata da Cristina Krishna, insegnante affiliata a Yoga Insieme con competenze in Hatha Yoga, Yoga Nidra e Yoga del Grembo. La sua proposta combina elementi fisici e pratiche di rilassamento per favorire un percorso integrato corpo-mente-spirito: riscaldamento dolce, sequenze di Hatha adattabili alle diverse capacità, e una fase finale dedicata al rilassamento profondo con tecniche di Yoga Nidra. Cristina lavora sia in contesti outdoor che indoor, prediligendo un approccio inclusivo e attento alle esigenze individuali.

Cosa aspettarsi durante la lezione

La struttura della sessione è pensata per accompagnare i partecipanti attraverso fasi chiare: accoglienza e centring iniziale, pratica dinamica o lenta a seconda del gruppo, e chiusura con rilassamento guidato. L’obiettivo è favorire l’armonia tra movimento e respiro, con esercizi che stimolano forza, flessibilità e presenza mentale. Anche se la lezione è adatta a vari livelli, chi ha particolari esigenze fisiche può informare l’insegnante prima dell’inizio: la personalizzazione è parte integrante dell’insegnamento di qualità.

Dettagli logistici e prenotazione

Ricorda le date e gli orari esatti: sabato 11 e domenica 12, dalle 10:00 alle 11:15. Ogni data ha una disponibilità limitata di 28 posti; il prezzo attuale è di 15,00€ (invece di 20,00€). Per assicurarti il posto, è consigliata la prenotazione anticipata tramite i canali indicati dall’organizzazione. All’arrivo, presenta il biglietto e accedi al parco: la pratica inizierà puntuale per rispettare i tempi previsti e garantire a tutti la stessa esperienza di qualità.