Idratazione consapevole: come scegliere un’acqua minerale sicura e leggera

Il corpo umano è composto per oltre la metà d’acqua, un elemento che agisce come solvente per le reazioni biochimiche, regola la temperatura corporea e lubrifica i tessuti.

Tuttavia, la qualità del “carburante” che scegliamo per il nostro corpo, determina l’efficienza dei nostri processi interni. Optare per un’acqua di alta qualità come l’Acqua Fontenoce significa fare una scelta consapevole, privilegiando un’acqua oligominerale che nasce in un ambiente protetto e che garantisce parametri di purezza e leggerezza ideali per supportare il metabolismo in ogni fascia d’età.

Idratazione e salute renale: quanto contano residuo fisso e sodio

Uno degli errori più comuni è considerare le acque minerali come tutte uguali tra loro. Al contrario, ognuna trasporta una complessa architettura di sali minerali la cui concentrazione è indicata dal residuo fisso. Questo valore, misurato a 180°C, è il “biglietto da visita” dell’acqua: definisce quanto lavoro dovranno svolgere i nostri reni per filtrare i soluti.

Cos’è il residuo fisso e come si classifica

Una delle prime informazioni da leggere sull’etichetta di un’acqua minerale è il residuo fisso, cioè la quantità di sali minerali disciolti in un litro d’acqua dopo la completa evaporazione a 180 °C. Secondo la normativa italiana, le acque si classificano in:

● Acque minimamente mineralizzate: Residuo Fisso inferiore a 50 mg/l, molto

leggere e diuretiche.

● Acque oligominerali/leggere: Residuo Fisso compreso tra 50 e 500 mg/l, anche

queste diuretiche, indicate per il consumo quotidiano di tutta la famiglia.

● Acque mediominerali o ricche di sali: Residuo Fisso superiore a 500 mg/l.

Benefici per il sistema urinario

Un basso Residuo Fisso o moderato favorisce la diuresi, aiutando l’organismo a espellere liquidi e tossine in eccesso. Mentre le acque troppo ricche di sali possono sovraccaricare l’apparato urinario, un’acqua oligominerale/leggera agisce preventivamente contro la formazione della renella e della calcolosi, mantenendo i condotti renali puliti e funzionali.

Il profilo d’eccellenza di Fontenoce

Acqua Fontenoce è un’acqua minerale naturale oligominerale che sgorga da sorgente granitica sotterranea che viene imbottigliata in pochi secondi. Ha un residuo fisso di 102,9 mg/l, valore che la colloca come soluzione ottimale per la famiglia, ben al di sotto della

soglia dei 500 mg/l che definisce le acque leggere dette appunto oligominerali.

Purezza d’origine: la sfida ai nitrati e ai contaminanti

La sicurezza alimentare moderna non si limita al controllo dei batteri, ma si estende alla ricerca di contaminanti chimici. Il parametro più critico in questo senso è rappresentato dai nitrati. Queste sostanze, spesso derivanti dall’agricoltura intensiva o da infiltrazioni industriali, sono indicatori diretti della salute dell’ambiente in cui si trova la sorgente.

L’Acqua Fontenoce sgorga a 1.238 metri di altitudine nel cuore della Sila, in Calabria, in un territorio dove la natura incontaminata è ancora sovrana. La bassissima concentrazione di nitrati (circa 0,002 g/l) è la prova tangibile che l’acqua sgorga di una falda protetta da strati

geologici millenari che la isolano da qualsiasi attività umana inquinante.

Per questo ed altri motivi, il Ministero della Salute ne ha autorizzato l’uso per la preparazione degli alimenti dei neonati: la sua purezza è tale da non interferire con il delicato sistema renale dei lattanti, garantendo una sicurezza che poche acque in commercio possono

vantare.

Un’eccellenza della Sila per la salute della famiglia

Portare in tavola un’acqua proveniente dall’altopiano della Sila significa scegliere la storia di un territorio incontaminato. Fontenoce non è solo indicata per l’infanzia, ma accompagna ogni fase dello sviluppo umano.

● Per la salute della donna, favorisce il drenaggio dei liquidi e la luminosità della pelle

grazie alla sua azione purificante costante.

● Per gli sportivi, facilita il recupero idrico senza alterare l’equilibrio elettrolitico durante

lo sforzo.

● Infine, negli anziani, ad esempio, aiuta a mantenere la corretta idratazione senza

appesantire l’organismo, spesso più fragile.

Verso una scelta consapevole per il proprio futuro

In sintesi, un’idratazione consapevole passa necessariamente per la lettura attenta dell’etichetta. Valutare il residuo fisso, la scarsità di sodio e la quasi totale assenza di nitrati è il primo passo per trasformare un semplice sorso d’acqua in un gesto di prevenzione attiva.

Acqua Fontenoce incarna questa sintesi tra natura e salute, offrendo una trasparenza e una leggerezza che la rendono il punto di riferimento per chi cerca il benessere quotidiano.