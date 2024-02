Idris Elba attore, produttore, dj e rapper britannico, è noto per il ruolo nella serie televisiva Luther per cui ha vinto un Golden Globe. Ecco la sua dieta ad alto contenuto proteico.

Idris Elba: la dieta ad alto contenuto proteico

Idris Elba, attore, produttore, rapper londinese, figlio unico di madre ghanese e padre della Sierra Leone, ha iniziato a recitare alla fine degli anni ‘90 in cult televisivi britannici come l’esilarante comedy al femminile Absolutely Fabulous e la detective story vampiresca Ultraviolet. Nel 2002 entra a far parte del cast di The Wire, l’inizio di una carriera inarrestabile tra Stati Uniti e Regno Unito. Tra i suoi ruoli più memorabili ci sono: Fast & Furious – Hobbs & Shaw e The Suicide Squad – Missione suicida, Il Comandante, Beasts of No Nation (2015).

Ora che ha compiuto 51 anni la cura di sé gli torna molto utile per presentarsi e risaltare al meglio. Idris, infatti, segue una dieta iperproteica e disdegna i dolci, tranne che durante gli attacchi di nostalgia. In più c’è sempre il sistema di tecniche di respirazione, originario del Belgio, che usa per calmarsi. La sua giornata di solito inizia alle 5.

Dopo essersi alzato dal letto, prende un multivitaminico, insieme a dei funghi testa di scimmia, utilissimi alle funzioni cerebrali. Poi, per colazione, l’attore londinese di solito mangia un paio di uova sode, accompagnate da una bevanda allo zenzero e da un caffè decaffeinato. Ha detto addio alla caffeina da circa un anno.

Quando è sul set Idris Elba mangia di solito una sola volta al giorno. Magari delle uova o una salsiccia di pollo, visto che segue una dieta ad alto contenuto proteico. Cerca di evitare di mangiare troppo oppure tra i pasti, ma adora molto le banane, dato che sono energetiche. E quando ha tempo per l’attività sportiva si ritaglia un po’ di tempo per nuotare solo nei weekend.

L’attore e produttore conosce bene gli effetti di alcuni gruppi di alimenti sull’apparato digerente e sull’energia mentale, avendo lavorato con nutrizionisti. Ad esempio sa che troppo zucchero non fa certamente bene, ma si tratta comunque di “comfort food”. “Per cui, ogni volta che entriamo al cinema, ci viene subito voglia di popcorn”, dice.

La dieta di Idris Elba: cosa mangia l’attore britannico?

Idris Elba, noto per le sue innumerevoli interpretazioni, abile nella versatilità e nella capacità di adattarsi a diversi ruoli, è passato dalla serie Absolutely Fabulous al dramma The Wire. A 51 anni più che in passato Elba segue attentamente una dieta, e tiene molto al suo aspetto.

La sua dieta iperproteica prevede non solo proteine ma anche carboidrati anche se ridotti. Molto pollo e altre carni, giusto un po’ di pesce, il tutto condito molto bene. “Mi piace provare cose nuove”, dice Idris. Purtroppo una sua cattiva abitudine è che se torna troppo tardi a casa, gli capita di andare a letto con la fame. “In questi casi, mi concedo un cucchiaino di miele di alta qualità”. Questo calma i suoi morsi della fame, e favorendo un sonno tranquillo. Al risveglio sente che il metabolismo si riattiva con grande facilità.

Inoltre l’attore britannica evita formaggi, lattosio e simili. Di questo dice ne ha giovato anche il suo stato mentale. Oltre la dieta, nel suo stile di vita non può mancare la respirazione dello yoga. “Serve anche a ridurre l’ansia, il che fa bene anche al mio stato mentale”, dice.