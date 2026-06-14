Guida pratica per smascherare le bufale alimentari e interpretare un sondaggio pubblico

Orientarsi tra post virali, consigli non verificati e slogan commerciali richiede oggi più attenzione che mai. Un’indagine promossa dall’Istituto Superiore di Sanità ha coinvolto oltre quattro mila persone per valutare quanto la popolazione riconosca le fake news sull’alimentazione e per individuare i temi che ancora generano confusione.

Questo articolo riassume i risultati principali dell’indagine e propone, sulla base del decalogo elaborato dall’ente, criteri pratici per verificare notizie e affermazioni sul cibo.

Risultati chiave del sondaggio: perceptioni su carboidrati, prodotti light e frutta

I dati mostrano una capacità critica marcata su alcune teorie diffuse. Il 93% dei partecipanti ha escluso l’idea che eliminare i carboidrati sia un metodo salutare e sostenibile per perdere peso: pane, pasta e cereali svolgono funzioni nutrizionali rilevanti e la perdita di massa corporea dipende dal bilancio energetico complessivo e dalla qualità della dieta.

Analogamente, il 90% ha riconosciuto che prodotti etichettati come light o “senza zucchero” non garantiscono automaticamente una riduzione del peso. L’etichetta è solo un elemento: il contesto dietetico, le porzioni e lo stile di vita rimangono determinanti. Un altro falso mito battuto dalla maggioranza riguarda il consumo di frutta dopo i pasti: il 77% sa che non esistono evidenze che lo vietino nella persona sana, smentendo così tradizioni e credenze popolari trasmesse di generazione in generazione.

Implicazioni pratiche sui tre ambiti

Questi risultati suggeriscono che, su temi molto discussi, la popolazione ha assorbito messaggi corretti, ma resta fondamentale mantenere una lettura critica delle informazioni: parlare di carboidrati come se fossero intrinsecamente nocivi o considerare un prodotto light come sinonimo di salute sono semplificazioni che possono fuorviare.

Zucchero di canna, zucchero bianco e il nodo del glutine

Il confronto tra zucchero di canna e zucchero bianco è stato uno dei punti toccati dall’indagine: il 74% dei partecipanti ha riconosciuto che le differenze nutrizionali sono marginali. Lo zucchero di canna può contenere tracce di minerali, ma dal punto di vista calorico e metabolico è sostanzialmente allineato allo zucchero raffinato.

Più complessa è la questione del glutine. Solo il 67% ha identificato correttamente che il glutine rappresenta un problema clinico per chi è affetto da celiachia o in presenza di diagnosi mediche specifiche. Circa un terzo del campione rimane incerto: la diffusione commerciale di prodotti “gluten free” ha contribuito a far percepire l’assenza di glutine come una scelta salutare generalizzata, non sempre giustificata dalle evidenze.

Perché il glutine genera incertezza

Il concetto che eliminare il glutine sia benefico per chiunque nasce da messaggi semplificati e dalla promozione di prodotti senza glutine: nella pratica clinica, la restrizione è indicata solo in presenza di condizioni diagnosticate come la celiachia o intolleranze documentate, mentre per la popolazione generale non è raccomandata come strategia preventiva.

Il decalogo dell’Istituto per valutare le informazioni alimentari

Per ridurre l’impatto della disinformazione, il dipartimento competente dell’ente ha messo a punto un insieme di regole pratiche. Tra i punti principali troviamo: diffidare di promesse di risultati rapidi e universali, verificare la competenza e l’indipendenza dell’autore, e non confondere testimonianze personali con prove scientifiche.

Alcuni segnali di allarme da tenere d’occhio includono linguaggio sensazionalistico, citazioni di studi isolati senza contesto, e l’appello esclusivo alle emozioni. Inoltre, il decalogo invita a fermarsi prima di condividere contenuti, leggere oltre il titolo e cercare riscontri nelle linee guida ufficiali o nella letteratura scientifica per trasformare ogni lettore in un filtro critico.

Applicare questi criteri aiuta a distinguere tra consigli utili e messaggi potenzialmente dannosi o fuorvianti: la nutrizione è un ambito complesso e le soluzioni semplicistiche sono spesso ingannevoli.