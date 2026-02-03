Il letrozolo nel doping sportivo: analisi del caso di Rebecca Passler

La notizia dell’esclusione di Rebecca Passler, atleta italiana di biathlon, dalle Olimpiadi di Milano-Cortina ha suscitato notevole clamore. La causa di questa esclusione è la presenza di letrozolo nelle sue analisi. Questo farmaco anti-tumorale ha sollevato preoccupazioni riguardo al suo utilizzo nel contesto sportivo. Il presente articolo analizza la sostanza, il suo ruolo nel doping e le implicazioni per gli atleti.

Il letrozolo: una sostanza controversa

Il letrozolo è un medicinale principalmente prescritto per il trattamento di alcuni tipi di cancro al seno nelle donne in post-menopausa. Tuttavia, la sua presenza nella lista nera delle sostanze vietate per gli atleti è dovuta alla sua capacità di aumentare i livelli di testosterone nel corpo e di mascherare l’uso di altri steroidi anabolizzanti. Questo comportamento ha portato a un crescente interesse da parte degli sportivi, nonostante i rischi e le conseguenze legali.

Meccanismi d’azione e uso nel doping

Il meccanismo d’azione del letrozolo si basa sulla sua capacità di inibire l’enzima aromatasi, responsabile della conversione degli androgeni in estrogeni. Questa inibizione porta a una riduzione dei livelli di estrogeni, consentendo un aumento del testosterone libero nel sangue. Tale alterazione ormonale può tradursi in un miglioramento delle prestazioni sportive, rendendo il letrozolo un potenziale agente doping indiretto.

Il caso di Rebecca Passler e le sue conseguenze

La vicenda di Rebecca Passler mette in luce le problematiche legate all’uso di sostanze vietate nel mondo dello sport. Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano, ha dichiarato che, sebbene l’atleta avesse la possibilità di difendersi, la presenza del letrozolo nel suo sistema implica una violazione delle regole antidoping.

Il dibattito sulla contaminazione e l’uso terapeutico

Una delle argomentazioni frequentemente sollevate dagli atleti accusati di doping è quella della contaminazione accidentale. Distinguere tra un uso volontario e una contaminazione involontaria rappresenta una sfida per la medicina legale. Se Passler avesse utilizzato il letrozolo per motivi terapeutici, sarebbe stata obbligata a dichiararlo prima dei test. Tuttavia, la mancanza di tale dichiarazione complica ulteriormente la sua posizione.

Implicazioni storiche e future nel doping sportivo

Il caso di Passler richiama alla mente situazioni storiche legate al doping, come quelle delle atlete cinesi negli anni ’90 e delle atlete della Germania Est, che utilizzarono sostanze simili per migliorare le proprie prestazioni. Questi esempi evidenziano l’importanza di mantenere l’integrità nello sport e di proteggere gli atleti da pratiche scorrette.

La questione del letrozolo e del doping sportivo risulta complessa e controversa. È fondamentale che la comunità sportiva e le autorità antidoping collaborino per garantire che gli atleti possano competere in un ambiente equo e giusto. Solo così sarà possibile evitare pratiche illegali e dannose, mantenendo l’integrità dello sport e proteggendo gli sportivi da comportamenti scorretti.