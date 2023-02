Dieta di Amadeus: i segreti della sua forma fisica

La dieta di Amadeus è molto rigorosa, ma concentrata sui piatti che il conduttore ama di più in assoluto. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cosa mangia il conduttore del Festival di Sanremo, per essere sempre in una così perfetta forma fisica.

Dieta di Amadeus

Amadeus è uno dei conduttori televisivi italiani più amati in assoluto. Sono diversi anni che, ormai, lo vediamo alla conduzione dei programmi Rai del preserale e, da un po’ di tempo, è anche presente al Festival di Sanremo, in qualità di conduttore e direttore artistico. La sua bravura e la sua simpatia fanno sempre parlare il pubblico di lui, ma ciò a cui si è sempre prestata maggiore attenzione è la sua perfetta forma fisica, da sempre e soprattutto ora che ha 60 anni.

La dieta di Amadeus è molto rigorosa, ma probabilmente è anche un’esigenza che il conduttore ha a causa di un problema di salute, una nefrite, che lo ha interessato a 7 anni e che lo ha costretto ad un letto di ospedale per circa due mesi. Una vicenda che lo ha traumatizzato e che, quasi certamente, ha condizionato le sue abitudini, in generale, e le sue abitudini alimentari, in particolare.

Dieta di Amadeus: cosa mangia

Un po’ di tempo fa, in alcune interviste, Amadeus ha raccontato di non essere una buona forchetta, di non amare mettersi ai fornelli e, soprattutto, di non desiderare di imparare a cucinare. A causa di un problema di salute che ha avuto da bambino, Amadeus ha raccontato di non amare i piatti molto elaborati e di prediligere le cose semplici. Mangia pasta quasi tutti i giorni, ma scondita o con poco condimento e, rigorosamente, senza sale. Ama il pollo al curry, gli spaghetti al pomodoro e il riso in bianco. Non mangia carne rossa e pane da almeno 15 anni.

La dieta di Amadeus non è una dieta che chiunque potrebbe seguire. Sicuramente, offre al conduttore notevoli benefici a causa dei problemi di salute passati che ha dovuto affrontare, però resta comunque una dieta sana, dalla quale prendere spunto e da seguire per un periodo di tempo limitato, in modo da perdere peso e cercare poi di stabilizzare il peso forma seguendo una dieta di mantenimento.

Dieta di Amadeus: integratore

Perdere peso non è sempre facile e, anche se la dieta di Amadeus è semplice da seguire, non tutte le persone sono uguali, anche in relazione ai fattori che subentrano e che possono influenzare sia il percorso stesso della dieta che il risultato finale. La maggior parte delle volte, il metabolismo lento è la causa principale legata alla difficoltà che una persona ha nel perdere il peso in eccesso. Come fare, dunque, in questi casi?

Quando la dieta inizia a diventare un percorso ad ostacoli, un integratore alimentare, come Spirulina Ultra, può fare la differenza, per la sua capacità di bloccare sul nascere il senso di fame, che porta le persone a mangiare male e fuori orario, e per la sua capacità di accelerare il metabolismo, per una perdita di peso rapida ed effettiva.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

la Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; la Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse ordinarlo o per saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. La sua assunzione regolare favorisce:

il ritrovato benessere psicofisico

un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento un maggiore controllo della fame

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.