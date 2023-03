Dieta pre-matrimonio per lui: come prepararsi all’evento

Il matrimonio non è solo un evento importante per la sposa, ma anche l’uomo ci tiene ad apparire nel modo migliore possibile. Per gli uomini che vogliono essere in forma splendida con un fisico tonico, la dieta pre matrimonio sicuramente, grazie ai cibi detox da consumare, aiuta a prepararsi al lieto evento senza stress.

Dieta pre matrimonio per lui

Non solo la futura sposa, ma anche lo sposo ci tiene ad apparire in forma perfetta per il giorno fatidico. Seguire una dieta pre matrimonio aiuta ad arrivare in forma all’appuntamento e presentarsi con il proprio smoking o frac in modo elegante e con un fisico scolpito. No alle diete ferree, ma un po’ di attenzione a tavola è la giusta linea da seguire.

Si tratta di un regime, non solo utile a dimagrire e cercare di avere un bell’aspetto, ma che permetta anche di sentirsi bene. Ci sono alcune cose che è necessario fare alcuni mesi prima de matrimonio. L’alimentazione deve essere il più possibile sana ed equilibrata evitando i grassi eccessivi e i carboidrati.

Molto importante nei mesi che precedono il giorno del matrimonio consumare alimenti sani e dormire a sufficienza. Si consiglia anche di fare attività fisica in modo da apparire, non solo in forma, ma anche con un aspetto tonico e muscoloso al tempo stesso. Bere molta acqua nella dieta pre matrimonio permette di mantenere e ritrovare una buona energia.

Bisogna, non solo mangiare, ma avere consapevolezza di quello che si sta mangiando nutrendosi in modo giusto. Qui, no al cibo da fast food e agli alimenti da ingrasso che comportano dei grassi e che non aiutano a rimettersi in forma. Sono consigliati alimenti come riso integrali e cereali che sono ricche di diversi nutrienti utili a stare bene, oltre a fornire il giusto apporto di energia.

Dieta pre matrimonio per lui: cibi detox

Nella dieta pre matrimonio dello sposo, non possono mancare una serie di cibi e alimenti detox che possono sicuramente aiutare a depurare e ad apparire al massimo della forma fisica. Per questa ragione, non possono mancare alimenti che abbiano proprietà depuranti come la frutta e la verdura che sono indicate da sgranocchiare anche come spuntino di metà mattino o pomeriggio.

Si consiglia di cominciare la giornata insieme a della marmellata e a una spremuta di arance in modo da depurarsi e prepararsi per affrontare gli impegni con la giusta carica. Per quanto riguarda gli spuntini, della frutta secca come una manciata di mandorle o noci insieme a uno yogurt bianco o alla frutta è molto utile.

Per il pranzo, tra i cibi detox da inserire nella dieta pre matrimonio non possono poi mancare delle insalate come per esempio di legumi, ceci o anche rucola oppure broccoli che hanno effetto depurante e detox. Sono alimenti che si possono consumare in tantissimi modi: dalle zuppe alle insalate sino alle vellutate.

Le verdure sono alimenti che non possono mancare perché ricche di antiossidanti che proteggono dall’invecchiamento precoce aiutando ad avere un aspetto sano e giovane. Ci sono poi tantissimi ortaggi come piselli, cavoletti di Bruxelles e asparagi che sono ricchi di vitamine, acido folico e nutrienti dalle proprietà depuranti e che sono gustosi da assaporare.

Dieta pre matrimonio: integratore

Per essere in forma per il giorno del matrimonio, oltre all’alimentazione adeguata da seguire nella dieta pre matrimonio, è possibile integrare il tutto con un prodotto che sicuramente aiuta a tornare in forma. Il migliore, al momento, tra i tanti in commercio, è Spirulina Ultra, che possono assumere anche gli uomini per ridurre i chili di troppo.

Un integratore made in Italy che ha notevoli proprietà e benefici in termini di dimagrimento poiché brucia le calorie in eccesso. Riduce l’apporto calorico e smaltisce i grassi in più, stimola il metabolismo riuscendo così a perdere peso rapidamente e regola l’appetito in modo da non esagerare con i pasti a tavola.

Funziona molto bene dal momento che si basa su due principi attivi del tutto naturali privi di qualsiasi effetto collaterale e controindicazione. Infatti, all’interno di Spirulina Ultra vi sono elementi come l’alga spirulina che permette di combattere i depositi di grasso e la gymnema, una erba che regola l’appetito evitando di eccedere ai pasti e stimola il metabolismo di lipidi e carboidrati.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore di cui sono sufficienti soltanto due compresse con un po’ di acqua per cominciare a ottenere i primi benefici sul fisico.

Questo integratore non è ordinabile nei negozi o Internet, perché esclusivo e originale, ma soltanto sul sito ufficiale per evitare truffe e imitazioni. Il consumatore inserisce i dati nel form sulla pagina ufficiale attivando in questo modo una promozione di soli 49,99€ per 4 confezioni invece di 200- Per il pagamento sono ammessi modalità come Paypal, carta di credito e contanti non appena giunge per la consegna.