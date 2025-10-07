Il Ruolo Cruciale delle Farmacie nella Sensibilizzazione alla Ricerca sul Cancro

Il 30 settembre, a Roma, si è celebrato un evento significativo: il 60° anniversario dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC). In questa occasione, è stato messo in evidenza il contributo essenziale delle farmacie italiane nella promozione della ricerca oncologica e nella raccolta di fondi per sostenere tali attività.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico e della società civile, con Federfarma che ha sottolineato l’importanza del ruolo delle farmacie come centri di informazione e raccolta fondi in tutto il Paese.

Il messaggio del Ministro della salute

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha aperto le celebrazioni evidenziando l’importanza di un approccio strategico e integrato nella lotta contro il cancro. Ha dichiarato: «È fondamentale rafforzare la prevenzione, collegando ricerca, servizi sanitari e comunità locali». Questo approccio comprende la promozione degli screening oncologici, la diagnosi precoce e la diffusione di stili di vita salutari.

La prevenzione non si limita a un insieme di pratiche, ma rappresenta un investimento in salute, equità e sostenibilità, come ha sottolineato il Ministro. La necessità di educazione sanitaria e di riduzione dei fattori di rischio è cruciale per garantire un futuro migliore nella lotta contro il cancro.

Il valore della ricerca oncologica in Italia

Durante l’evento, è stato presentato il rapporto intitolato “Alle fonti della ricerca”, redatto dal Centro di Ricerca sull’Assistenza Sanitaria e Sociale dell’Università Bocconi. Questo studio ha messo in luce l’importanza del sostegno alla ricerca, rivelando che tra il 2016 e il 2023, l’Italia ha investito quasi 2,5 miliardi di euro nella lotta contro il cancro. Di questa somma, oltre 1,17 miliardi provengono dal settore non profit.

AIRC si è confermata come il principale finanziatore, avendo erogato più di 973 milioni di euro nel periodo analizzato. Questo supporto è fondamentale, ma la lotta al cancro si svolge anche sul campo, tramite iniziative di sensibilizzazione e prevenzione che coinvolgono le farmacie dislocate sul territorio.

Il ruolo unico delle farmacie

Il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, ha ribadito che promuovere la ricerca è una responsabilità sociale fondamentale per le farmacie italiane. La loro presenza capillare consente di raggiungere un gran numero di persone, veicolando messaggi importanti sulla prevenzione e sulla necessità di sostenere la ricerca.

Le farmacie hanno storicamente collaborato con AIRC attraverso campagne di grande impatto, come il Nastro Rosa, che si tiene ogni ottobre. Durante questo mese, le farmacie diventano punti focali per la sensibilizzazione sul tumore al seno, distribuendo spillette a forma di nastro e raccogliendo fondi per la ricerca.

Iniziative di sensibilizzazione e prevenzione

Un’altra iniziativa significativa è “Insieme per la prevenzione”, che mira a diffondere materiali informativi riguardanti diverse tipologie di tumore e l’importanza della diagnosi precoce. Attraverso queste campagne, le farmacie italiane non solo informano, ma attivano anche un coinvolgimento diretto della comunità nella lotta contro il cancro.

La fiducia elevata che le farmacie godono tra la popolazione consente di trasmettere messaggi cruciali di prevenzione, integrandosi perfettamente con le strategie del Ministero della Salute. Grazie a queste azioni, il sistema sanitario può contare su un supporto attivo e informato che coinvolge la comunità in modo significativo.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico e della società civile, con Federfarma che ha sottolineato l’importanza del ruolo delle farmacie come centri di informazione e raccolta fondi in tutto il Paese.0