Incendio a Roma: oltre 200 evacuati e danni ingenti

Roma, 10 novembre 2025 – Un grave incendio boschivo è scoppiato questa mattina nei pressi del centro città, costringendo le autorità a evacuare oltre 200 residenti dalla zona. Le fiamme, alimentate da venti forti, hanno rapidamente raggiunto abitazioni e strutture vicine. I vigili del fuoco stanno intervenendo con mezzi aerei e squadre di terra per contenere il rogo.

I fatti

Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza e attivato un’unità di crisi per gestire la situazione. I residenti evacuati sono stati ospitati in centri di accoglienza temporanei mentre le operazioni di spegnimento proseguono.

Le conseguenze

Al momento, non si segnalano feriti, ma le fiamme continuano a minacciare altre aree residenziali. Gli esperti meteo prevedono un aumento del rischio incendi nelle prossime ore, a causa delle alte temperature e dei venti sostenuti.