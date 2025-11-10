Incendio colpisce azienda di logistica a Milano

Milano, 10 novembre – Un grave incendio è scoppiato questa mattina in un’azienda di logistica nel quartiere di Rogoredo, causando danni ingenti. Le fiamme, alimentate da materiali infiammabili, hanno distrutto gran parte della struttura.
Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente sul posto, lavorando per ore per domare l’incendio. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma alcune persone sono state evacuate precauzionalmente.
I fatti
I soccorsi hanno messo in atto un vasto piano di emergenza, garantendo la sicurezza di tutti i dipendenti e limitando la propagazione delle fiamme agli edifici vicini.
Le conseguenze
Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per determinare le cause del rogo. Si attende un aggiornamento ufficiale nelle prossime ore.