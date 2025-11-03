Incendio nel centro di Roma: evacuazioni in corso

Un incendio di grandi proporzioni è scoppiato nel centro di Roma. Le fiamme hanno interessato un palazzo storico situato in via XX Settembre, costringendo le autorità a evacuare diversi edifici nelle vicinanze. Il personale dei vigili del fuoco è attualmente all’opera per domare le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti.

I fatti

Le operazioni di evacuazione sono state avviate intorno alle 14:00, con i residenti e i commercianti invitati a lasciare l’area. Testimoni oculari riferiscono di un’alta colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Le cause ancora sconosciute

Le cause dell’incendio non sono ancora state determinate. Gli inquirenti stanno indagando per capire se ci siano responsabilità e se l’incendio possa essere stato di natura dolosa.