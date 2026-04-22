Incentivi in Lombardia: aumento salariale per personale sanitario nelle zone di confine

La Regione Lombardia ha annunciato un pacchetto di misure dedicato al personale sanitario che opera nelle aree di frontiera con la Svizzera, con l’obiettivo di contrastare la perdita di professionisti attratti dagli stipendi elvetici. Secondo quanto comunicato dall’assessore agli Enti locali, Massimo Sertori, l’iniziativa prevede un incremento del 20% delle retribuzioni per medici e infermieri impegnati nei territori di confine: si tratta di un intervento pensato per garantire continuità e qualità dei servizi socio-sanitari locali, dove la concorrenza salariale transfrontaliera rappresenta una forte criticità.

Il provvedimento è stato presentato nel corso del tour istituzionale delle Aree Interne a Luino (Varese), e si inserisce in una strategia più ampia volta a contenere lo spopolamento e a mantenere i servizi essenziali nei comuni di confine. L’incentivo vuole essere non solo un segnale economico, ma anche una risposta organizzativa per valorizzare il lavoro delle professioni sanitarie e preservare l’offerta assistenziale per le famiglie residenti.

Dettaglio dell’incremento

Nel dettaglio, l’aumento annunciato corrisponde approssimativamente a un +20% annuo: per i medici l’incremento è stimato in circa 10.000 euro all’anno, mentre per gli infermieri si parla di circa 5.400 euro all’anno. Questa quantificazione è pensata per rendere immediatamente percepibile la portata dell’intervento, che mira a ridurre il gap retributivo rispetto alla Svizzera e a rendere più attrattive le posizioni offerte nel sistema sanitario regionale.

Come si traduce in cifre

Per comprendere l’effetto pratico di questa misura, è utile considerare che l’aumento del 20% si applica sulla retribuzione attuale lorda o netta concordata per il personale interessato, con le ovvie variabili legate ai contratti e agli scatti di anzianità. L’intervento non modifica le regole contrattuali nazionali ma si configura come un incentivo integrativo volto a stabilizzare le dotazioni organiche nei presidi più esposti alla mobilità transfrontaliera.

Meccanismo di finanziamento e impatto

La copertura dell’aumento sarà garantita attraverso un contributo riconosciuto ai cosiddetti “vecchi frontalieri”, una categoria il cui status è stata oggetto di interventi negoziali in passato. In concreto, il finanziamento deriva da una trattenuta pari al 3% della paga netta dei frontalieri interessati: un meccanismo che redistribuisce risorse locali per sostenere i servizi sanitari del territorio e che è stato presentato come soluzione equa per preservare l’assistenza per chi vive e lavora nella zona.

Esempio pratico

Per rendere l’idea dell’onere previsto, un contribuente con uno stipendio netto mensile di 4.000 euro verserebbe un contributo di circa 120 euro al mese, somma che verrebbe destinata al fondo per gli incentivi al personale sanitario. Questo esempio è stato citato dall’amministrazione per evidenziare la sostenibilità dell’intervento su base collettiva e il rapporto costi-benefici in termini di servizi mantenuti nella comunità.

Radici politiche e obiettivi strategici

La Regione ha collegato la misura ai precedenti negoziati con il Canton Ticino e al lavoro svolto insieme al presidente Attilio Fontana. Nel 2018 fu definita una soluzione – nota come “sistema binario” – che permise di tutelare i diritti acquisiti dei vecchi frontalieri fino al pensionamento e che in seguito è stata recepita nella normativa nazionale. La nuova iniziativa riprende quel filone di intervento politico, con l’obiettivo dichiarato di consolidare i diritti e al contempo investire nella qualità della sanità locale.

Considerazioni finali

Nel complesso, la misura vuole essere una risposta pragmatica a una sfida che combina mercato del lavoro, mobilità transfrontaliera e tenuta dei servizi pubblici. Rafforzare la presenza del personale medico e infermieristico nelle aree di confine significa mettere al centro la continuità assistenziale per i cittadini e arginare processi di spopolamento che colpiscono i territori periferici. Resta ora da seguire l’attuazione pratica del finanziamento e la definizione dei criteri operativi per garantire trasparenza ed efficacia dell’intervento.