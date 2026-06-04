Nuova giornata di screening a Chiusavecchia e il tour della Croce Rossa in piazza Ducale

La prevenzione cardiovascolare torna nelle piazze con un’occasione aggiuntiva a Chiusavecchia e interventi in altre località italiane: il progetto Itinerari della Salute della Croce Rossa Italiana continua a offrire controlli gratuiti per valutare il rischio cardiaco. Dopo una giornata di grande affluenza, gli organizzatori hanno programmato una sessione supplementare per venire incontro alle richieste della popolazione e mantenere aperto il canale di informazione sanitaria sul territorio.

Ripetizione dello screening a Chiusavecchia

A causa del numeroso pubblico presente nella prima giornata, non tutte le persone interessate hanno potuto effettuare gli esami previsti. Per questo, grazie alla disponibilità del medico cardiologo e dei volontari, è stata aggiunta una nuova data: martedì 2 giugno 2026, dalle ore 8 alle 12, presso Chiusavecchia. L’accesso è libero e senza appuntamento; i partecipanti si presenteranno allo stand e riceveranno un numero progressivo con una stima dei tempi di attesa, in modo da organizzare al meglio gli ingressi.

Organizzazione e modalità di accesso

La formula adottata punta sulla semplicità: niente prenotazioni, ingresso diretto e valutazione in loco mediante elettrocardiogramma e altri esami di base. I volontari assegnano i numeri e informano sulle tempistiche, consentendo al cittadino di scegliere se attendere o tornare in un secondo momento. Questo approccio favorisce l’inclusione e la diffusione della cultura della prevenzione, specialmente nelle comunità locali.

Il progetto Itinerari della Salute: obiettivi e struttura

Itinerari della Salute è un’iniziativa promossa dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana che porta in piazza un’unità mobile attrezzata per effettuare screening cardiovascolari gratuiti e offrire consigli sul benessere del cuore. Avviato nel 2026, il progetto ha come scopo la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari, sensibilizzando sui fattori di rischio e sugli stili di vita salutari. Il Comitato di Pontedassio è uno dei 14 comitati che ospitano il tour ed è l’unico presente in Liguria.

Perché la prevenzione è fondamentale

Le malattie cardiovascolari rimangono tra le principali cause di morte e disabilità: conoscere i parametri di rischio e adottare comportamenti salutari rappresenta uno strumento concreto per ridurne l’incidenza. Lo screening permette di identificare precocemente segnali di patologia aterosclerotica e altre condizioni cardiache, offrendo la possibilità di intervenire con modifiche dello stile di vita o con percorsi medici mirati.

Tappe successive e numeri del progetto

Il tour 2026 prosegue con ulteriori soste nelle piazze italiane: a Vigevano l’unità mobile sarà presente in piazza Ducale sabato 6 giugno e domenica 7 giugno, con orari dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. In queste giornate saranno disponibili misurazioni dei parametri utili alla valutazione del rischio e la presenza del cardiologo nelle fasce specificate per visite approfondite. La campagna 2026 comprende complessivamente 18 tappe diffuse sul territorio nazionale.

Risultati delle edizioni precedenti

Le prime due edizioni focalizzate sulla prevenzione cardiovascolare hanno già raggiunto numeri rilevanti: circa 20.000 persone coinvolte e oltre 1.700 visite cardiologiche effettuate. Questi dati testimoniano sia l’interesse pubblico sia l’importanza di portare servizi sanitari direttamente nelle comunità, abbattendo barriere logistiche ed economiche.

Un’opportunità per la comunità e il ringraziamento ai volontari

La riuscita delle giornate è anche il frutto dell’impegno dei volontari e del personale medico e infermieristico, tutti operativi su base volontaria. Il presidente del Comitato, Paolo Cossu, ha sottolineato come manifestazioni locali come l’Expo Valle Impero, che valorizzano la dieta mediterranea e l’attività fisica, rappresentino un contesto ideale per coniugare salute pubblica e promozione di stili di vita sani. Il ringraziamento va al Comitato Nazionale e a tutti coloro che rendono possibile il progetto.

Per chi desidera informazioni aggiuntive sulle tappe, sugli orari e sulle modalità di accesso, è possibile consultare la pagina ufficiale dedicata a Itinerari della Salute sul sito della Croce Rossa Italiana. Partecipare a uno screening è un gesto semplice che può fare la differenza nella diagnosi precoce e nella tutela della salute cardiovascolare della comunità.