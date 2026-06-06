Riforma medici di famiglia: perché l’Italia fatica a trovare un accordo

La riforma del sistema dei medici di famiglia in Italia è in una fase di stallo, con tensioni crescenti tra il ministero della Salutele Regioni e i sindacati dei medici di medicina generale. La proposta di introdurre un rapporto di lavoro dipendente per i medici, oltre alla convenzione attuale, ha suscitato forte opposizione, con i sindacati pronti a scendere in piazza e i partiti di maggioranza che criticano l’iniziativa.

La situazione è complessa e richiede un’analisi approfondita. Per capire meglio, è utile confrontare il modello italiano con quelli di altri Paesi europeidove le soluzioni adottate variano notevolmente. Vediamo insieme i dettagli di questa controversia e come si colloca l’Italia nel panorama europeo.

Le resistenze alla riforma in Italia

La proposta di riforma, avanzata dal ministro della Salute Orazio Schillaciprevede l’introduzione di un rapporto di lavoro dipendente per i medici di famiglia, con l’obiettivo di garantire la loro presenza nelle Case di Comunità. Tuttavia, questa idea non piace ai sindacati, che temono un cambiamento radicale nel loro status professionale.

Anche i partiti di maggioranza, in particolare Forza Italia e Fratelli d’Italiahanno espresso forti critiche. Secondo loro, la riforma è una “soluzione pasticciata e burocratica” che rischia di trasformare i medici di famiglia in dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La Lega ha aggiunto che la riforma è impostata in modo rigido e che preferirebbe soluzioni più pragmatiche, come la valorizzazione delle aggregazioni tra medici.

Le opposizioni, come il Partito Democratico e il Movimento 5 Stellehanno criticato il governo per la mancanza di coesione interna. Secondo loro, il governo Meloni ha costruito un provvedimento che non ha trovato consenso nemmeno all’interno della maggioranza, portando a un blocco della riforma.

Modelli europei a confronto

Per capire meglio la situazione italiana, è utile guardare ai modelli adottati in altri Paesi europei. In Spagna e Portogalload esempio, i medici di medicina generale sono dipendenti del servizio sanitario pubblico. In Franciainvece, la maggior parte dei medici di famiglia è libera professionista, anche se il loro ruolo è inserito in un percorso di cure coordinato.

In Germaniai medici di famiglia operano principalmente come liberi professionisti, ma esistono anche forme di dipendenza, soprattutto nei Medizinische Versorgungszentren (MVZ). Il Regno Unito ha un modello diverso: i medici di famiglia lavorano in studi indipendenti che hanno contratti con il NHSma non sono dipendenti statali.

Nei Paesi Bassii medici di famiglia sono indipendenti dal servizio pubblico, ma dipendono dalle assicurazioni sanitarie. Questo modello è molto strutturato e differisce significativamente da quello italiano, dove i medici di famiglia mantengono una forte impronta libero-professionale.

Ruoli, funzioni e stipendi nei vari Paesi

In Franciai medici di medicina generale possono essere liberi professionisti, salariati o misti. La forma prevalente è quella libera professionista, con pagamenti a prestazione e quote crescenti di forfait e incentivi. In Germaniai medici di famiglia sono principalmente liberi professionisti, ma esistono anche medici dipendenti, soprattutto nei centri di assistenza medica.

In Spagnai medici di famiglia sono per lo più dipendenti dei servizi sanitari delle Comunità autonomecon stipendi basati su una componente capitaria e una piccola parte legata alla performance. Nel Regno Unitoi medici di famiglia lavorano in studi indipendenti che hanno contratti con il NHS, mantenendo una forte autonomia professionale.

L’Italia, invece, mantiene un modello unico in Europa, con medici di famiglia che sono professionisti convenzionati, scelti dai cittadini e legati a un rapporto fiduciario personale. Questo modello è più vicino alla tradizione che a una piena integrazione nella macchina sanitaria pubblica.